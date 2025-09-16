”ชนนพัฒฐ์“ร่วมถก เทศบาลเมืองม่วงงาม หาแนวทางป้องกันน้ำท่วม ขาดแคลนน้ำ เร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างให้เป็นรูปธรรม

วันนี้( 16 ก.ย.)นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม(กธ.)เปิดเผยว่า ตนได้เข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องการจัดการน้ำร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองม่วงงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองม่วงงาม ตำบลม่วงงาม อำเภอนาทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของชุมชนในการแก้ไขปัญหาน้ำ ทั้งในมิติการอุปโภคบริโภค การเกษตร และการป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูฝน ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย
นายชนนพัฒฐ์ กล่าวต่อว่า ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลสภาพภูมิประเทศและระบบระบายน้ำในเขตเทศบาล ซึ่งพบว่ามีหลายจุดที่ยังเป็นปัญหาทำให้น้ำระบายลงทะเลล่าช้า ก่อให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำของตำบลม่วงงาม โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และจะมีการรวบรวมข้อเสนอทั้งหมดเพื่อนำไปจัดทำเป็นแผนงานร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดและส่วนกลางต่อไป
”การแก้ไขปัญหาน้ำไม่สามารถทำได้เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน เพื่อทำให้การจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยผมพร้อจะผลักดันในการของบประมาณสนับสนุนโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ การขุดลอกคลอง และการเสริมสร้างระบบประปาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง“นายชนนพัฒฐ์ กล่าว