MOGA x NIOXIN เปิดประสบการณ์การดูแลหนังศีรษะและเส้นผมเหนือระดับ

NIOXIN® PROCLINICAL (ไนอ๊อกซิน โปรคลินิเคิล) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศีรษะและปัญหาผมบางยอดขายอันดับหนึ่งของโลกในกลุ่ม Scalp Care & Hair Thinning* ในเครือ โอซีซี กรุ๊ป ร่วมกับ MOGA (โมก้า) ซาลอนระดับลักชัวรีที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า 35 ปี จัดงาน “MOGA x NIOXIN – Start Strong with NIOXIN: From Scalp to Confidence” ณ ร้าน MOGA สาขาสยามพารากอน เพื่อมอบประสบการณ์การดูแลหนังศีรษะและเส้นผมที่เหนือระดับให้กับแขกผู้มีเกียรติและอินฟูเอนเซอร์
ภายในงานได้มีการบรรยายถึงความพิเศษของผลิตภัณฑ์ NIOXIN® PROCLINICAL รวมไปถึงการพัฒนาสูตรส่วนผสมที่สำคัญอย่าง Niacinamide, Caffeine และ Biotin ซึ่งช่วยในการบำรุงรากผม เสริมความหนาแน่น และเพิ่มความแข็งแรงให้เส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมวิเคราะห์หนังศีรษะและเริ่มขั้นตอนการดูแลหนังศีรษะด้วยผลิตภัณฑ์ NIOXIN Scalp Renew Dermabrasion ทรีทเมนต์เฉพาะที่ช่วยผลัดเซลล์หนังศีรษะอย่างอ่อนโยน และฟื้นฟูสมดุลหนังศีรษะ กระตุ้นให้เส้นผมงอกใหม่ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งบริการนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของ NIOXIN ที่เปิดให้บริการเฉพาะซาลอนที่ผ่านการอบรมมาตรฐานและ MOGA ซึ่งไม่ได้มอบเพียงแค่บริการด้านความงาม แต่ยังสร้างประสบการณ์ที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพและความรู้สึกผ่อนคลาย โดยช่างผู้เชี่ยวชาญทุกคนผ่านการอบรมจาก NIOXIN ด้านการวิเคราะห์หนังศีรษะและการเลือกสูตรบำรุงเฉพาะบุคคล เพื่อให้การดูแลตรงกับปัญหาและความต้องการของลูกค้าให้เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่แท้จริง
สัมผัสประสบการณ์การดูแลหนังศีรษะระดับลักชัวรีผสานความเชี่ยวชาญจากผลิตภัณฑ์ NIOXIN และ MOGA ได้แล้ววันนี้ MOGA Siam Paragon ชั้น2 Instagram: @mogathailand
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ NIOXIN® PROCLINICAL ได้ที่ Facebook: facebook.com/NioxinThailand และ Instagram: @nioxin.thailand
#NioxinThailand #MOGAxNIOXIN
#MOGAThailand #MOGAHairsalon #NIOXIN