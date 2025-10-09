รายงานชันสูตร “อวี๋เหมิงหลง” รั่ว! พบบาดแผลหลายจุด-ชาวจีนจี้รัฐเปิดเผยความจริง

เกิดกระแสวิพากษ์หนักในสังคมจีน หลังมีการเผยแพร่ภาพเอกสารที่อ้างว่าเป็นรายงานชันสูตรศพของนักแสดงชื่อดัง อวี๋ เหมิงหลง วัย 37 ปี ซึ่งเสียชีวิตอย่างปริศนาเมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา
โดยตำรวจระบุเบื้องต้นว่าเป็น “อุบัติเหตุตกตึก” แต่ประชาชนจำนวนมากไม่เชื่อ เพราะมีข้อพิรุธหลายประการ
ล่าสุด โลกออนไลน์ได้แชร์ภาพเอกสารที่อ้างว่าเป็นรายงานผลชันสูตรจากศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ “ปักกิ่งเซิงถัง” ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากสถานีตำรวจเจียไถ เขตเฉาหยาง กรุงปักกิ่ง เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต โดยมีการตรวจเมื่อวันที่ 14 กันยายน และระบุชื่อผู้เสียชีวิตว่า “อวี๋ เหมิงหลง” เพศชาย อายุ 37 ปี
ในรายงานระบุว่า ผู้เสียชีวิตมีความสูง 181 เซนติเมตร ร่างกายพัฒนาและโภชนาการปกติ ผิวซีดเหลือง พบรอยเขียวคล้ำหลังการเสียชีวิตบริเวณศีรษะ หลัง เอว และขา โดยไม่ตอบสนองต่อแรงกด นอกจากนี้ยังพบรอยเขียวบริเวณหน้าท้องซึ่งเริ่มเกิดขึ้นแล้ว
รายงานยังระบุถึง บาดแผลบนหนังศีรษะ ที่เชื่อว่าเกิดจากแรงดึงหรือกระชาก มีรอยเลือดในช่องหู สันจมูกหัก มีเลือดออกในโพรงจมูก และบาดแผลยาวราว 7.5 เซนติเมตรบนลำตัว อีกทั้งฟันหน้าล่างหายไปเกือบทั้งหมด เหลือเพียงซี่เดียวเท่านั้น
สาเหตุการเสียชีวิตถูกระบุว่าเกิดจาก บาดแผลกระแทกหลายจุด เช่น บาดแผลบริเวณทรวงอก เลือดออกในช่องอกทั้งสองข้าง กระดูกซี่โครงหักหลายซี่ มีของเหลวรอบหัวใจ ตับฉีกขาด รวมถึงบาดแผลบริเวณอวัยวะเพศและภาวะหัวใจหยุดเต้น
ส่วนหนึ่งของรายงานที่สร้างความสะเทือนใจที่สุดคือการกล่าวถึง “ร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศ” และ “ฉีกขาดบริเวณอวัยวะเพศ” ซึ่งทำให้เกิดกระแสเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและอธิบายต่อสาธารณะ
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์หลายรายเตือนว่า การสรุปว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศนั้น ต้องอาศัยผลตรวจดีเอ็นเอและหลักฐานในห้องแล็บเพิ่มเติม จึงจะถือเป็นข้อสรุปที่แน่นอนได้
จนถึงขณะนี้ ทางการจีนยัง ไม่ได้ยืนยันความถูกต้องของรายงานที่รั่วออกมา และยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการหรือไม่ แต่ความสงสัยของประชาชนที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กำลังเปลี่ยนคดีนี้จาก “อุบัติเหตุ” ไปสู่ข้อสงสัยว่าอาจเป็น การเสียชีวิตที่มีเงื่อนงำรุนแรง