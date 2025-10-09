เปิดชีวิตหลังเกษียณ “แม่ทัพกุ้ง" ลุยงานมวลชน คิวบรรยายยาวเหยียดไม่ได้พัก เผยหนักกว่าตอนรับราชการ

เปิดชีวิตหลังเกษียณ “แม่ทัพกุ้ง” ลุยงานมวลชน ไม่หยุดพัก วางคิวบรรยายยาว สถานศึกษา-หน่วยงานราชการ ยาว ส่วนสายบู๊ก็ทำกันไป
เมื่อวันที่ 9 ต.ค.68 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บกทบ.) พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางมาทำงานเป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการทางบกโดยก่อนหน้านี้ได้เดินทางมารับนโยบาย จากทางผู้บัญชาการทหารบกแล้ว และได้มอบงานด้านมวลชนให้ตนเป็นผู้ดำเนินการดูแลทั้งหมดเหมือนเดิม สร้างความรักสร้าง ความรักความสามัคคี ซึ่งในช่วงปลายเดือนนี้ก็มีสถานศึกษาเชิญไปบรรยายให้ความรู้กับน้องๆนักเรียนนักศึกษาอยู่หลายแห่ง รวมถึงหน่วยงานราชการด้วย ซึ่งงานต่างๆ ที่เชิญมานั้นทางท่านผู้บัญชาการทหารบก ท่านก็พิจารณาเป็นคราวไป
โดยวานนี้ (8 ต.ค.) ตนก็ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายที่ศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กทม. ซึ่งก็ถือว่าเป็นงานแรกที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายหลังจากรับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา ผบ.ทบ. และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปที่สถาบันพระปกเกล้าฯ เพื่อรับเป็นที่ปรึกษาพิเศษ เลขาธิการ และผู้อำนวยการ “หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข” (4 ส.)
สำหรับการเดินทางมาทำงานที่กองทัพบกนั้นก็จะไปๆ มาๆ ส่วนใหญ่ก็จะลงพื้นที่ ทั้งนี้ พล.ท.บุญสินได้กล่าวติดตลก ว่า ‘ผมว่าชีวิตหลังเกษียณ ทำงานหนักกว่าในชีวิตราชการอีกนะผมว่า ไม่ได้พักหรอก หลังจากวางปืนไปแล้ว สายบู๊ก็ว่ากันไป เราก็เดินทางพบปะพี่น้องประชาชน‘