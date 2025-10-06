Forbes ยกให้ประเทศไทย ติดอันดับหนึ่งใน “ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณในปี 2025”

จากการรายงานของ Forbes ในปี 2025 มีชาวอเมริกันกว่า 712,000 คน ตัดสินใจใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ต่างประเทศมากกว่าที่บ้านเกิดของตัวเอง เพราะว่าต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านบริการด้านสุขภาพที่เข้าถึงได้ง่าย ค่าครองชีพที่ถูกลง และความเสถียรทางการเมืองที่มากกว่าประเทศเดิมที่เคยอยู่
โดย Forbes ได้ทำการจัดอันดับ “The Best Places to Retire Abroad in 2025” การจัดอันดับนี้มีการพิจารณาปัจจัยสำคัญ อาทิ ค่าครองชีพ คุณภาพของการบริการด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ และความเป็นมิตรของคนท้องถิ่นต่อชาวต่างชาติ
“ประเทศไทย” เป็นหนึ่งในประเทศที่ติดอันดับเมืองที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณในต่างประเทศ ด้วยเหตุผลหลักคือค่าครองชีพที่ไม่สูง ระบบและบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐาน เข้าถึงได้ง่าย สังคมและวัฒนธรรมมีความเป็นมิตรต่อทุก ๆ คน โดย Forbes ได้แนะนำสถานที่ยอดนิยมของไทยไว้ถึง 4 ที่ด้วยกัน โดยแต่ละที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันออกไป
- กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยที่มีความสะดวกและครบครันในทุกมิติ
- เชียงใหม่ เมืองทางภาคเหนือที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศเงียบสงบ และมีคอมมูนิตี้ชาวต่างชาติขนาดใหญ่
- ภูเก็ตและเกาะสมุย เกาะที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 1 และ 2 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ภาคใต้ มีหาดสวย น้ำใส พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
การที่ประเทศไทยติดอันดับ “The Best Places to Retire Abroad in 2025” คือการตอกย้ำต่อสายตาโลกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านที่จะรองรับนักเดินทางทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเดินทางเพื่อท่องเที่ยว พักผ่อน ทำธุรกิจ ทำงาน รวมไปถึงการใช้ชีวิตหลังเกษียณ และยังยืนยันกับทุกคนว่า ประเทศไทยเป็น “บ้านหลังที่สอง” ที่อบอุ่นและเป็นมิตรสำหรับทุกคนทั่วโลก