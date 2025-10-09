มติคณะสงฆ์! สั่ง "พระมหาอุเทน" ย้ายออกจากวัดชนะสงคราม ปมดราม่า "แพรรี่-เหยียดเพศสภาพ"

คณะสงฆ์วัดชนะสงคราม มีมติสั่ง "พระมหาอุเทน" ย้ายออกจากวัดภายใน 30 วัน หลังปมวิวาทะดุเดือดกับ "แพรรี่" และกรณีเหยียดเพศสภาพ เผยเหตุเพราะไม่มีคณะสงฆ์ใดรับสังกัด ต้องไปจำวัดใหม่ที่นครสวรรค์
จากกรณีดราม่าร้อนในวงการสงฆ์และการเผยแผ่ธรรมะ ระหว่าง "แพรรี่ ไพรวัลย์" (อดีตพระมหาไพรวัลย์) กับ "พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์" พระนักเทศน์และนักปฏิบัติธรรมชื่อดังแห่งวัดชนะสงครามวรมหาวิหาร
ความขัดแย้งดังกล่าวปะทุขึ้นหลังพระมหาอุเทนออกมาแสดงทัศนะและตำหนิ อาจารย์เบียร์ ฅนตื่นธรรม (ฆราวาสผู้เผยแผ่ธรรมะ) และ แพรรี่ ไพรวัลย์ ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและมีลักษณะของการ เหยียดเพศสภาพ อย่างชัดเจน จนนำไปสู่การตอบโต้ที่ดุเดือดในโลกออนไลน์
ล่าสุด วันนี้ (9 ต.ค.) มีรายงานว่า คณะสงฆ์วัดชนะสงครามวรมหาวิหาร ได้มีมติให้ พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ย้ายออกจากวัดชนะสงคราม ภายใน 30 วัน
รายงานระบุว่า มติดังกล่าวมีขึ้นภายหลังจากการพิจารณาปัญหาที่พระมหาอุเทนมีเรื่องทะเลาะกับฆราวาสและคณะสงฆ์ โดยพระมหาอุเทนได้ยอมรับว่ามีการกล่าวพาดพิงถึงบุคคลภายนอกและเจ้าคณะจริง พร้อมทั้งสำนึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ในที่ประชุม คณะสงฆ์วัดชนะสงครามได้มีมติลง "ภาคทัณฑ์" พระมหาอุเทน แต่เนื่องจาก ไม่มีคณะใดในวัดทั้ง 16 คณะรับพระมหาอุเทนเข้าสังกัด จึงมีความจำเป็นต้องให้ย้ายออกจากวัด เพื่อไปหาที่จำวัดใหม่
ทั้งนี้ มีรายงานว่า พระมหาอุเทนเตรียมย้ายออกจากวัดชนะสงคราม เพื่อไปจำวัดใน จังหวัดนครสวรรค์ แทน โดยขณะนี้ได้เริ่มเก็บของออกจากกุฏิในวัดชนะสงครามแล้ว