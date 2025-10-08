“ฮุนเซน” ปลุกคนเขมร รักชาติต้องใช้เงินเรียล ลั่นถ้ายังเป็นนายกฯ จะไล่ออกกราวรูด จนท.ปล่อยลักลอบนำเข้าสินค้าไทย

“ฮุนเซน” ปลื้มคนเขมรแห่เอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินเรียลภายใน 2 ชม.หลังตนโพสต์เรียกร้องเมื่อ 6 ต.ค.อ้างเงินบาทกำลังทำร้ายคนกัมพูชาที่ทำงานในไทยเพราะถอนเงินจากธนาคารไม่ได้ และต่อไปจะทำร้ายคนในกัมพูชาด้วย ลั่นถ้ารักชาติต้องใช้เงินกัมพูชา จี้เจ้าหน้าที่จัดการคนลักลอบนำเข้าสินค้าไทย ลั่นถ้าตนยังเป็นนายกฯ จะไม่มัวมาพูดแบบนี้ จะสั่งจับและไล่ออกไปแล้ว
วันนี้(8 ต.ค.) เมื่อเวลา 18.22 น.ที่ผ่านมา นายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ว่า “ผมได้รับแจ้งว่าประชาชนของเรา โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ได้เริ่มแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยเป็นเงินเรียลภายในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงหลังจากที่ผมโพสต์ข้อความเรียกร้องไปเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568
“เป็นเรื่องดีที่ประชาชนชาวกัมพูชาได้ใช้เงินเรียลในประเทศของตนเอง ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหาย และป้องกันไม่ให้เงินเรียลกลายเป็นจุดอ่อนของชาติ เมื่อมีการใช้เงินตราต่างประเทศเป็นเครื่องมือทางการเมือง
“ผมได้รับทราบว่าพี่น้องชาวกัมพูชาบางคนที่ทำงานและประกอบธุรกิจในประเทศไทย ไม่สามารถถอนเงินจากธนาคารไทยได้
“เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า เงินบาทไทยกำลังทำร้ายชาวกัมพูชาที่ทำงานและค้าขายในประเทศไทย และในอนาคต เงินบาทอาจยังคงทำร้ายชาวกัมพูชาภายในประเทศเอง ตราบใดที่ยังมีประชาชนบางส่วนใช้และเก็บเงินบาทไว้
“อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผมอยากเรียกร้องคือ ขอให้พี่น้องที่ประกอบอาชีพแลกเงิน ช่วยแลกเปลี่ยนตามอัตราตลาด อย่าแสวงหากำไรเกินควรด้วยการกดค่าเงินบาทหรือขึ้นค่าเงินเรียล เพราะจะทำให้ประชาชนที่ต้องแลกเงินได้รับความเดือดร้อน
“ผมยังอยากบอกพี่น้องร่วมชาติว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้เลิกกำหนดค่าจ้างราคาสินค้า หรือค่าบริการเป็นเงินบาทไทย ให้เปลี่ยนมากำหนดเป็นเงินเรียล หรือดอลลาร์สหรัฐ และยิ่งดีหากใช้เงินเรียล เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของเงินตราแห่งชาติ
“หากรักชาติจริง จงเก็บธนบัตรที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก สมเด็จพระบรมราชชนนี และสมเด็จพระมหากษัตริย์ของเราไว้ในลิ้นชัก ในกระเป๋า หรือในกระเป๋าสตางค์ของเรา ดีกว่าเก็บธนบัตรที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์ประเทศอื่น ที่มองเราเป็นศัตรูและดูหมิ่นเรา
“ผมขอเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานทุกระดับดำเนินการและกำจัดเจ้าหน้าที่และผู้ที่ยังคงลักลอบนำสินค้าไทยเข้าประเทศในขณะที่ด่านชายแดนยังคงปิดอยู่ พฤติกรรมเช่นนี้ทำให้เพื่อนบ้านของเราดูถูกเหยียดหยามเรา ราวกับว่าเราไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้หากปราศจากสินค้าของพวกเขา
“ถ้าผมยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ ผมคงไม่ต้องเสียเวลามาพูดจาแบบนี้หรอก ผมคงออกคำสั่งจับกุมหรือปลดคนพวกนั้นออกจากตำแหน่งไปเลย แต่อย่าคิดว่าเมื่อแมวไม่อยู่แล้วหนูจะร่าเริงล่ะ” นายฮุนเซน กล่าว
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 ต.ค.เที่ผ่านมา นายฮุนเซน ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก แสดงความไม่พอใจที่คนไทยนำภาพของตนเองทำเป็นเป้ายิงปืนอัดลมชิงของรางวัลในงานวัด พร้อมประณามว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและชั่วร้ายยิ่งกว่าสัตว์ แต่ได้ขอร้องชาวกัมพูชาว่าอย่าตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกัน แต่หากเจ็บปวดหรือไม่พอใจก็ให้แบนสินค้าไทย และถ้ามีเงินบาทก็ให้เอาไปแลกเป็นเงินรีลหรือเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ให้หมด