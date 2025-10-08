สธ.เขมรปัดข่าวไม่รับรักษาเชฟหนุ่มไทย อ้างผลชันสูตรตายเพราะหัวใจวาย โวยเฟกนิวส์ทำลายชื่อเสียงหมอกัมพูชา

กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาแถลงปฏิเสธข่าว รพ.เขมรไม่รับรักษาเชฟหนุ่มไทย ยันผลชันสูตรเสียชีวิตเพราะหัวใจวาย ไม่มีหลักฐานว่าถูกปฏิเสธการรักษา โวยกล่าวหาเท็จทำลายศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของเแพทย์กัมพูชา
จากกรณีชายไทยวัย 24 ปีเสียชีวิตในกัมพูชาหลังจากนอนป่วยอยู่ข้างถนน และมีกระแสข่าวว่าโรงพยาบาลปฏิเสธการรักษานั้น วันนี้ (8 ต.ค.) กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงว่าข้อมูลที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียซึ่งอ้างว่า "เชฟชาวไทยเสียชีวิตหลังจากโรงพยาบาลปฏิเสธการรักษา" นั้นเป็นเท็จ
“หลังจากการสอบสวนอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและการชันสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการ ได้รับการยืนยันแล้วว่าชาวไทยรายนี้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวาย ไม่มีหลักฐานว่าเขาเข้ารับการรักษาหรือถูกปฏิเสธการรักษาที่โรงพยาบาลใดๆ ในท้องถิ่นก่อนเสียชีวิต” แถลงการณ์ระบุ
ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงขอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการเสียชีวิตอันน่าเศร้าของชายไทยวัย 24 ปีจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเหตุเกิดที่หมู่บ้านกบาลสเปียน 1 ตำบลโอโจรว เมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย
แถลงการณ์ระบุอีกว่า การเผยแพร่ข้อมูลเท็จดังกล่าวเป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีและทำลายชื่อเสียงของบุคลากรทางการแพทย์ชาวกัมพูชา และก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กระทรวงฯ ขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศได้ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพมาโดยตลอด โดยให้การรักษาพยาบาลโดยไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ศาสนา หรือความเกี่ยวข้องทางการเมือง
“กระทรวงสาธารณสุขยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสร้างหลักประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันสำหรับทุกคน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาในการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” แถลงการณ์ระบุ