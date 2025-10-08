ผบ.ทสส.ลงพื้นที่ปราสาทตาควาย-ภูมะเขือ ฟังสรุปรายงาน ให้กำลังใจกำลังพลพร้อมรับสถานการณ์

ผบ.ทหารสูงสุด ลงพื้นที่ปราสาทตาควาย ฟังรายงานสรุปภารกิจของหน่วยทหาร ก่อนเยี่ยมทหารปฏิบัติการบนฐานภูมะเขือ เน้นความพร้อมรบต่อสถานการณ์ตลอดเวลา
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่กองกำลังสุรนารี จังหวัดสุรินทร์
โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปยังปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ศูนย์รักษาความปลอดภัย และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ในการจัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม การพัฒนาขีดความสามารถ การจัดเฉพาะกิจ การประกอบกำลัง ตลอดจนแนวคิดการปฏิบัติในอนาคต และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วย
จากนั้นเดินทางไปยังฐานภูมะเขือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับทราบภารกิจของหน่วยได้แก่ หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กรมการสื่อสารทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกอง 6 ศูนย์รักษาความปลอดภัย วางแผนแนวคิดการปฏิบัติของหน่วยต่อไปในอนาคต และให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตย
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยดำรงความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถรับมือต่อสถานการณ์อยู่เสมอ ภายใต้ความปลอดภัยของกำลังพลที่ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร และผลการหารือในเวทีระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อนำมาขับเคลื่อนงานตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแล และใส่ใจกำลังพลในทุกระดับ พร้อมพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการกำลังพล รวมทั้งให้ความสำคัญในมาตรการพิทักษ์กำลังรบ เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการรักษาอธิปไตย ความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา