เหล่าทัพประชุมวาระพิเศษถกทางแก้เขมรรุกล้ำอธิปไตย ยึดตามกฎอัยการศึก ให้ มท.-สตช.สนับสนุนกำลังฝ่ายทหาร

ผบ.ทหารสูงสุด-ผบ.เหล่าทัพ ประชุมผู้บัญชาการทางทหาร (วาระพิเศษ) ถกแนวทางแก้ไขปัญหาชาวกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยไทย เห็นชอบปฏิบัติตามกฎอัยการศึก จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกฎหมาย ให้ มท.-สตช.-เจ้าหนักงานต่างๆ สนับสนุนกกำลังร่วมปฏิงบัติการกับฝ่ายทหาร
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 พลตรี วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด(ผบ.ทสส.) เป็นประธานการประชุมคณะผู้บัญชาการทางทหาร วาระพิเศษ โดยมี ผบ.ทบ ,ผบ.ทร.,ผบ.ทอ ,และ ผบ.ตร.เข้าร่วมประชุม
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาชาวกัมพูชาซึ่งรุกล้ำอธิปไตย โดยให้มีการดำเนินการให้พร้อมในโอกาสแรก สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม เพื่ออำนวยความสะดวกและมีความรัดกุมในการปฏิบัติ
2) ให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกจัดทำแผนปฏิบัติการ ระเบียบปฏิบัติประจำ และกฎการใช้กำลังที่สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกฎหมายของไทย
3) ขอให้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเจ้าพนักงานตามกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งกำลังประจำถิ่น สนับสนุนกำลังเพื่อเข้าร่วมการปฏิบัติกับฝ่ายทหาร
ทั้งนี้ กองทัพไทย กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะได้ร่วมกันดำเนินการปกป้องอธิปไตยของชาติ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนต่อไป