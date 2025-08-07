จบแล้ว! ประชุม GBC "บิ๊กเล็ก-เตีย เซรยฮา" ร่วมลงนามแนวปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง 13 ข้อ

เริ่มประชุม GBC ไทย - กัมพูชา “ผบ.ทหารสูงสุด” มาเลเซีย คั่นกลาง จับมือ “บิ๊กเล็ก-เตียเซรยฮา” พร้อม ผบ.ทหารสูงสุด ไทย-เขมร จับตาพิจารณาข้อปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง 13 ข้อ ล่าสุดหลังใช้เวลาประชุม 1 ชั่วโมง ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยและลงนามแนวปฏิบัติทั้ง 13 ข้อ
ช่วงบ่ายวันนี้(7 ส.ค.) พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นหัวหน้าคณะ และ พลเอกเตีย เสรย-ฮา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เป็นหัวหน้าคณะ เริ่มการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย - กัมพูชา สมัยวิสามัญ โดยมีผู้แทนของประเทศผู้ร่วมสังเกตการณ์ ได้แก่ มาเลเซีย สหรัฐฯ และจีน เข้าร่วมด้วย
ทั้งนี้ ฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนคนไทย และนำกัมพูชากลับสู่โต๊ะเจรจาสองฝ่าย ร่วมพิจารณาข้อปฏิบัติตาม ข้อตกลงหยุดยิง 13 ข้อ โดยก่อนการประชุมมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันก่อน โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาเลเซียเป็นผู้อำนวยการสะดวก
ล่าสุดมีรายงานว่า หลังการประชุมใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง โดย 2 ฝ่ายเห็นพ้องแนวทางการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง 13 ข้อระหว่างกัน ซึ่งเป็นแนวทางที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทย ร่วมจัดทำกับฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ ฝ่ายกัมพูชา
จากนั้น พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพลเอกเตีย เสรย-ฮา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้ร่วมลงนามบันทึกผลการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ทั้ง 2 ฝ่ายหารือ และตกลงกันตลอด 3 วันที่ผ่านมา ด้วยหวังให้สถานการณ์ชายแดนคลี่คลาย นำมาซึ่งสันติภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกของประชาชนทั้งสองประเทศ รวมถึงไทยสนับสนุนการใช้กลไกทวิภาคี ระหว่างกันในการพูดคุยอย่างมีประสิทธิภาพ