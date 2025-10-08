"อดีตผู้พิพากษา" เผยพิรุธ ผู้ว่าฯ รฟท.ลาออก คาด หลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมายในอนาคต

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ยื่นใบลาออกกะทันหัน มีผลสิ้นเดือนตุลาคม 2568 โดยอ้างเหตุผลเรื่องการดูแลครอบครัวสูงอายุ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า การลาออกเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่เขาลงนามอนุมัติให้ รฟท. ฟ้องร้องเรียกคืนที่ดินเขากระโดง 2 แปลง ในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามมติ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นที่ดินที่มีชื่อคนในตระกูลใหญ่ถือครอง ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เรียกทรัพย์สินของแผ่นดินคืนอย่างสมบูรณ์ก่อนอำลาเก้าอี้ ท่ามกลางการตีความว่าเป็นการ "ลาออกอย่างชาญฉลาด" เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมายในอนาคต
วันนี้ (8 ต.ค.) "วัส ติงสมิตร" นักวิชาการอิสระ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกมาโพสต์ข้อความ เกี่ยวกับข่าวผู้ว่าการรถไฟฯ "นายวีริศ อัมระปาล" ลาออกหลังเซ็นฟ้องที่ดินเขากระโดง ชี้ คาดการณ์ว่าการลาออกครั้งนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่นายวีริศได้ลงนามอนุมัติให้ฟ้องเพิกถอนหรือขับไล่ผู้ครอบครอง ที่ดินเขากระโดง 2 แปลง (เลขที่ 3466 และ 8564) ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันเดียวกับที่ยื่นใบลาออก ที่ดิน 2 แปลงนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และมีชื่อของบุคคลในตระกูลใหญ่ในพื้นที่ถือครองอยู่
ผู้โพสต์มีความเห็นว่า การลาออกหลังจากเซ็นฟ้องนี้ถือเป็นความฉลาดและปลอดภัยในทางกฎหมายสำหรับผู้ว่าการรถไฟฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีอาญาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการเรียกที่ดินของรัฐคืนตามคำวินิจฉัยขององค์กรอิสระและองค์กรตุลาการ