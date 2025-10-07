พ่อเลี้ยงเจโต้ “นักวิชาเกิน” ปม MOU2543 ชี้กัมพูชาไม่อยากยกเลิก เหตุได้ประโยชน์มากกว่าไทย

“พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” วิเคราะห์แรง! ปมเรียกร้องยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2543 ไทย–กัมพูชา โต้กลับนักวิชาการไทยที่ห่วงไทยเสียเปรียบ ย้ำกัมพูชาไม่อยากให้ยกเลิกเพราะ MOU เอื้อประโยชน์ต่อฝั่งเขมร ทั้งในทางกฎหมายและภูมิศาสตร์ พร้อมชี้เทคโนโลยี Lidar กลับยืนยันสิทธิ์ไทยเหนือแนวสันปันน้ำได้ชัดเจนกว่าเดิม
วันนี้ (7 ต.ค.) วิดีโอจากช่อง “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ภายใต้หัวข้อ “ตบหน้านักวิชาเกินด้วยข่าว เขมรไม่อยากยกเลิก MOU” ได้วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงข้อเท็จจริงและท่าทีของทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชา ต่อกรณีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก (MOU) ปี 2543
พ่อเลี้ยงเจเปิดเผยว่า ขณะที่นักวิชาการไทยบางส่วน อาทิ นายรัตน ชารีจันท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ และคุณทรงฤทธิ์ โพนเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์ เห็นว่าการยกเลิก MOU อาจเข้าทางกัมพูชาและทำให้ไทยเสียโอกาสอ้างสิทธิต่อประชาคมโลกนั้น แท้จริงแล้วกัมพูชากลับเป็นฝ่ายได้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้มากกว่า
โดยกัมพูชาผ่านโฆษกกระทรวงยุติธรรม นายเซ็ง ไดน่า ยืนยันว่า MOU ปี 2543 ไม่สามารถเพิกถอนได้โดยฝ่ายเดียว เนื่องจากถือเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลทางกฎหมายเทียบเท่าสนธิสัญญา และจดทะเบียนอย่างเป็นทางการกับสหประชาชาติ อีกทั้งไม่มีข้อกำหนดวันหมดอายุ หรือช่องทางให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถอนตัวโดยลำพัง
พ่อเลี้ยงเจโต้แย้งว่า MOU ฉบับนี้กลับเป็น “คุณ” ต่อกัมพูชา เพราะใช้แผนที่มาตราส่วน 1:2,000 ซึ่งอาจเอื้อให้ฝั่งเขมรตีความแนวเขตได้กว้างขึ้นกว่าความเป็นจริง ขณะที่เทคโนโลยี Lidar ซึ่งมีความละเอียดสูงกว่ามาก กลับให้ผลในทางที่เป็นประโยชน์กับไทย เนื่องจากสามารถยืนยันแนว “สันปันน้ำ” ที่เป็นเส้นแบ่งเขตดั้งเดิมได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ผู้พูดยังชี้ว่า ไทยสามารถยกเลิก MOU ได้โดยไม่ต้องรอกัมพูชายินยอม เพียงเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ถือเป็นการถอนตัวทางการเมืองได้แล้ว พร้อมตอบโต้ข้อกังวลเรื่องศาลโลกว่า ไทยได้ถอนตัวจากการเป็นภาคีไปแล้ว จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลดังกล่าวอีกต่อไป
ท้ายที่สุด พ่อเลี้ยงเจสรุปว่า ปัญหาที่ไทยไม่สามารถยกเลิก MOU ได้ในทางปฏิบัติ มาจากการ “กลัดกระดุมผิดตั้งแต่ต้น” ของผู้มีอำนาจในอดีต ที่ยังไม่ยอมรับความคลาดเคลื่อนของมาตราส่วนแผนที่ที่ใช้ภายในประเทศ ทั้งที่กัมพูชาและ MOU ใช้ 1:2,000 แต่รัฐบาลใช้ 1:200,000 และทหารกับประชาชนกลับเข้าใจว่าเป็น 1:50,000 พร้อมเสนอให้ไทยใช้มาตราส่วนใหม่ที่แม่นยำกว่า เช่น 1:25,000 เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติให้ชัดเจนในอนาคต
วิดีโอดังกล่าวเผยแพร่ผ่านช่อง พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร บน YouTube
