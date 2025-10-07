วอนกองทัพทบทวนช่วย “จ่าเม่ว” แนวหน้าตาควาย เจ็บจากแรงระเบิด เยียวยาแค่ 5 หมื่น

ขอความเป็นธรรมให้ “จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ เพลงเสนาะ” สังกัด ร.23 พัน.1 หลังบาดเจ็บจากแรงระเบิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าปราสาทตาควาย จนหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท ต้องรักษาระยะยาว แต่กลับถูกตีเป็นเคสบาดเจ็บเล็กน้อยเยียวยา 50,000 บาท วอนกองทัพทบทวนสิทธิ์เยียวยาใหม่ พร้อมขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่มีเมตตาและห่วงใยลูกน้อง
วันนี้ (7 ต.ค.) เพจ “ช่างบิ๊ก บุรีรัมย์“ ได้โพสต์เรื่องราว ของ จ่าสิบเอก จักรกฤษณ์ เพลงเสนาะ สังกัด ร.23พัน1 โดยระบุว่า ” เรื่องเคสของจ่าเม่ว จ่าสิบเอก จักรกฤษณ์ เพลงเสนาะ สังกัด ร.23พัน1 ผู้ปฎิบัติหน้าที่แนวหน้าปราสาทตาควาย โดนแรงระเบิดกระเด็นมีอาการบาดเจ็บรื้อรังเพราะหมอนกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท อาการนี้น่าจะเกิดจากเมื่อโดนแรงระเบิดแล้วรีบลุกขึ้นยืนเพื่อไปเอาน้องทหารที่ขาขาดลงจากเขา แต่ถูกตีเป็นเคส บาดเจ็บเล็กน้อยและได้รับการเยียวยาเพียง 50,000 บาท
เรื่องนี้มันอยู่ในหัวผมมา 2 อาทิตย์ เอาง่ายๆ คือผมช่วยเหลือทหารมาตลอด ผมจึงไม่อยากทำอะไรที่มันกระทบภาพลักษณ์ของทหาร ผมจึงทำได้แค่เป็นที่ปรึกษาให้จ่าเม่วเข้ารับการรักษาให้ต่อเนื่องและให้แจ้งอัพเดตุอาการให้หน่วย
แต่สิ่งที่ได้รับตอบกลับมามันดูไม่ยุติธรรมกับจ่าเลย ผมจึงจำเป็นต้องโพสต์ เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ความผิดของต้นสังกัด ร.23พัน1 ฝ่ายเดียว เพราะทางต้นสังกัดก็ส่งเรื่องให้ ตามใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาลปราสาท ซึ่งขณะที่เข้ารักษา จ่าเม่วเคยแจ้งกับพยาบาลไปแล้วว่ามีการปวดหลังจนนอนไม่หลับ พยาบาลก็มาฉีดยาให้ จากนั้นก็ไม่มีการติดตามอาการเรื่องนี้ มีแค่ใบรับรองแพทย์ระบุว่า บาดเจ็บเล็กน้อย แต่หลังจากออกจากโรงพยาบาลมา ก็มีอาการบาดเจ็บรื้อรังตามมาเลย พอไปรักษาตัวได้รับใบรับรองแพทย์เรื่องอาการมาอัพเดต ทางหน่วยร.23พัน1 กลับตอบมาว่า มันจบตั้งแต่ยื่นใบรับรองแพทย์ใบแรกไปแล้ว ทำอะไรไม่ได้แล้ว
คือไม่พยายามจะช่วยกันเลย
บาดเจ็บเล็กน้อยเยียวยา 50,000 บาท
บาดเจ็บมากเยียวยา 500,000 บาท
บาดเจ็บสาหัสเยียวยา 1,000,000 บาท
ในเคสของจ่าเม่ว หมอนรองกระดูกเคลื่อน รักษาระยะยาวมันควรเข้าเกณฑ์บาดเจ็บมาก ไม่ใช่เล็กน้อย เอาใหม่สร้างขวัญกำลังใจให้ทหารเถอะครับเยียวยาให้เหมาะสม ยังไงก็ขอฝากไปทางร.23 พัน1 ช่วยติดตามอาการ การรักษาตัวของจ่า รวมถึงช่วยยืนเอกสารและใบรับรองแพทย์เพิ่มเติมไปให้ทางกองทัพด้วยนะครับ เพื่อจะขอรับการพิจารณาเยียวยาใหม่ ตามอาการ
ฝากผู้พันผู้ดูแลพื้นที่ปราสาทตาควายด้วยนะครับผมได้รับฟังมาว่าท่านมีเมตตาและรักลูกน้อง ด้วยความเคารพครับ"