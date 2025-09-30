“อีดองกอน” ป่วยโรคหายาก พบแค่ 1% ของคนเกาหลี จากพันธุกรรมผิดปกติ

“อีดองกอน” อดีตพระเอกดัง เผยถึงความทุกข์ทรมานจากโรคทางพันธุกรรมหายากที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่ ซึ่งนับเป็นการเปิดเผยครั้งแรกผ่านรายการ My Ugly Duckling ทางสถานี SBS
ในรายการ อีดองกอน ได้ไปโรงพยาบาลพร้อมกับตาที่อักเสบแดง ก่อนถูกจับเข้าเครื่องเอ็กซ์เรย์ เจ้าตัวได้เผยถึงอาการให้คุณหมอฟังว่าทรมานจากอาการนี้มานานนับปีแล้ว
“ผมมีอาการตาแดง และบางครั้งก็โฟกัสไม่ชัด พออาการแย่ลง อาการตาแดงก็จะรุนแรงขึ้น ตาผมไวต่อแสงมาก การมองแสงทำให้เจ็บตามาก ผมรู้สึกได้เลยว่าการมองเหฺนของผมแย่ลง ตอนแรกผมกลัวมากเพราะสายตาเริ่มเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัด”
แพทย์ ได้อธิบายเกี่ยวกับโรคของเขาให้นักแสดงหนุ่มฟังว่าอาการบ่งชี้ว่าเป็นโรคยูไวไอติสเรื้อรัง หรือ ภาวะม่านตาอักเสบเรื้อรัง ซึ่งเป็นการอักเสบของชั้นกลางของดวงตาที่ทำหน้าที่ในการหล่อเลี้ยงและควบคุมแสง
“นอกจากอาการปวดแล้ว โรคยูไวไอติสยังสามารถทำให้เกิดการอักเสบ ตาแดง ไวต่อแสง และสูญเสียการมองเห็นได้อีกด้วย”
อีดองกอน เผยว่าเจ้าตัวจะมีอาการกำเริบอย่างน้อยเดือนละครั้ง และจะบรรเทาให้อาการดีขึ้นด้วยการกินยาปฏิชีวนะและใช้ยาหยอดตา
แพทย์เตือนว่าแม้ว่าภาวะม่านตาอักเสบสามารถเกิดขึ้นได้บ่อย แต่การกลับมาเป็นซ้ำนั้นถือว่าไม่บ่อย และอาจบ่งชี้ถึงโรคข้ออักเสบกระดูกสันหลังอักเสบ ซึ่งเป็นโรคที่กระดูกสันหลังค่อยๆ แข็งขึ้นและเชื่อมติดกัน
อีดองกอน ยังได้เผยถึงความเจ็บปวดที่ยากจะรับไหวของอาการนี้ว่า
“10 ปีก่อนผมตื่นมากลางดึกพร้อมอาการปวดจี๊ดๆ ที่กล้ามเนื้อบริเวณคอและส่วนบนของแผ่นหลัง ปวดเหมือนโดนสว่านเจาะ แค่หายใจก็เจ็บแล้ว ตอนนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อน”
แพทย์เผยว่าข้อกระดูกเชิงกรานของ อีดองกอน มีอาการข้ออักเสบในระยะที่ 2-3 ซึ่งเชื่อมโยงกับการอักเสบที่เกิดจากยีน HLA-B27 แม้จะไม่มีประวัติครอบครัว แต่ อีดองกอน ก็เป็นหนึ่งในผู้ป่วยเพียง 1-2% เท่านั้นที่เป็นโรคนี้
แพทย์ย้ำว่า "เนื่องจากเป็นโรคทางพันธุกรรม การรักษาตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ โรคนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม"
แพทย์แนะนำให้เขาเลิกสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมกับกินอาหารต้านการอักเสบ
ส่วนคนที่เจ็บปวดจากการวินิจฉัยโรคครั้งนี้ไม่แพ้พระเอกดังก็เห็นจะเป็นแม่ของเขา ที่ถึงกับหลั่งน้ำตา พร้อมบอกว่าอยากเจ็บแทนลูก
“ฉันไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับโรคนี้ ฉันคิดว่าเขาเป็นแค่ตาอักเสบ ฉันอยากจะเป็นแทนเขาจัง“