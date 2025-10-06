ช่างใจดีช่วยลบคำหยาบบนหน้าผากเด็กน้อย หลังถูกเพื่อนแกล้งสักด้วยหมึกปากกา ทำให้ฟรีจนกว่าจะหาย

น้ำใจช่างเฟรม ลบรอยคำหยาบบนหน้าผากเด็กฟรี หลังถูกเพื่อนแกล้งด้วยหมึกปากกา ลั่นจะช่วยจนกว่าจะหาย
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า "ช่างเฟรม คิ้วสวย กาญจนบุรี" ได้โพสต์ภาพของเด็กชายรายหนึ่ง พร้อมข้อความเตือนใจ หลังพบว่าบริเวณหน้าผากของเด็กมีคำหยาบคายถูกเขียนหรือสักไว้ด้วยหมึกปากกาคาดว่าเป็นการถูกเพื่อนแกล้ง โดยระบุว่า
“เฮ่ออออ! อย่าหาทำอีกนะคะเด็กน้อย อย่าเล่นกันแบบนี้อีก มันไม่ตลกเลยยย”
จากภาพที่เผยแพร่ สร้างความหดหู่ใจให้กับชาวโซเชียลจำนวนมาก โดยเฉพาะการกลั่นแกล้งในลักษณะนี้กับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ภายหลัง “ช่างเฟรม” ได้ลงมือช่วยลบรอยหมึกออกจากหน้าผากของเด็กทันที โดยใช้วิธีทายาชาและเลเซอร์เบื้องต้น ซึ่งรอยหมึกเริ่มจางลงอย่างชัดเจน พร้อมระบุว่าจะให้น้องกลับไปพักผ่อน และจะนัดมาเลเซอร์ลบรอยให้จนกว่าจะหายหมด
ช่างเฟรมยังเปิดเผยความรู้สึกส่วนตัวว่า รู้สึกสงสารน้องเมื่อเห็นภาพในโซเชียล จึงอยากยื่นมือเข้าช่วยเหลือทันที โดยยืนยันว่า จะลบรอยให้ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพราะน้องยังเด็ก และครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะดี
“หมึกที่ใช้เขียนไม่ใช่หมึกสักจริง ความลึกไม่มาก จึงสามารถลบออกได้ง่ายกว่า และจะพยายามลบให้จนหาย”
ขณะที่ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมในน้ำใจของช่างเฟรม และเรียกร้องให้สังคมตระหนักถึงปัญหาการกลั่นแกล้งกันในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจในระยะยาว