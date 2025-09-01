"เสธ.เบิร์ด" โพสต์ชื่นชม "ช่างกบ กันทรลักษ์" สร้างเสาธงสแตนเลสบน "ภูมะเขือ" โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

พลตรี วันชนะ สวัสดี หรือ "เสธ.เบิร์ด" รองโฆษกกองทัพไทย โพสต์ยกย่องความมีน้ำใจของ คุณกิตติคุณ สุทาศรี หรือช่างกบ เจ้าของร้าน เคเอ็น สแตนเลส อำเภอกันทรลักษ์ ที่ได้ร่วมมือกับทีมงานและพี่น้องทหารช่าง สร้างและติดตั้งเสาธงสแตนเลสบนยอดภูมะเขือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถือเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องของความร่วมมือระหว่างประชาชนและทหารในภารกิจเพื่อชาติ
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. พลตรี วันชนะ สวัสดี หรือ "เสธ.เบิร์ด" รองโฆษกกองทัพไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความชื่นชม ช่างกบ เจ้าของร้าน เคเอ็น สแตนเลส อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และทีมงาน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกับพี่น้องทหารจากกองพันทหารช่าง ช่วยสร้างเสาธงสแตนเลสที่บริเวณภูมะเขือ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดย รองโฆษกกองทัพไทย ได้ระบุข้อความว่า
"ขอขอบคุณช่างกบและทีมงาน
ช่างกบ กันทรลักษ์ ผู้ที่ทำเสาธงที่ภูมะเขือ นาย กิตติคุณ สุทาศรี เจ้าของร้านเคเอ็นสแตนเลส อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พร้อมทีมงาน ช่วยพี่ทหารสร้างเสาธงแสตนเลสบนภูมะเขือโดยไม่คิดค่าแรง ย้ำครับไม่คิดค่าแรง พร้อมด้วยการขึ้นไปติดตั้งร่วมกับ ช.พัน "