เปิดคลิปประวัติศาสตร์! วินาทีทหารไทยบุกยึดคืน "ภูมะเขือ"

เปิดคลิปประวัติศาสตร์! วินาทีทหารไทยยึดคืน "ภูมะเขือ" หลักฐานแห่งความกล้าหาญในการปกป้องอธิปไตย
วันนี้(25 ส.ค.) เฟซบุ๊กเพจ "ข่าวทหาร" ได้แชร์คลิปเหตุการณ์ทหารไทยยึดคืนพื้นที่ภูมิะเขือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ช่วงการสู้รบวันที่ 24-28 ก.ค.ที่ผ่านมา พร้อมระบุข้อความว่า กองทัพบกภูมิใจเสนอ คลิปเหตุการณ์จริงจากสมรภูมิชายแดนไทย-กัมพูชา เดือนกรกฎาคม 2568
นี่คือภาพและเสียงจริงจากปฏิบัติการตอบโต้ และยึดคืนพื้นที่ "ภูมะเขือ" กลับสู่อธิปไตยไทยได้สำเร็จ หลังถูกฝ่ายตรงข้ามเปิดฉากโจมตีอย่างกะทันหันในเช้ามืดวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
ทุกวินาทีในคลิปนี้ คือหลักฐานสำคัญที่สะท้อนถึงความกล้าหาญ ความเสียสละ และความเด็ดเดี่ยวของทหารไทยทุกนาย ที่พร้อมอุทิศตนเพื่อปกป้องทุกตารางนิ้วของแผ่นดิน
ร่วมรำลึกถึงวีรกรรม และส่งกำลังใจให้เหล่าผู้กล้าแห่งชายแดน