จดหมายรัก “คิมซูฮยอน” ถึงแฟนสาวตัวจริงถูกเปิดเผย ยืนยันไม่ได้คบ “คิมแซรน” ตั้งแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

สำนักกฎหมาย Phil Law Firm ออกมาเปิดข้อมูลใหม่เกี่ยวกับนักแสดงหนุ่มซูเปอร์สตาร์ คิมซูฮยอน หลังโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องความสัมพันธ์กับนักแสดงสาวผู้ล่วงลับ คิมแซรน
โดยล่าสุดมีการเปิดจดหมายที่คิมซูฮยอนเขียนถึงแฟนสาวตัวจริงในช่วงรับราชการทหาร ซึ่งช่วยหักล้างข้อกล่าวหาว่าเขาเคยคบหากับคิมแซรนตั้งแต่เธอยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ทนาย โกซังรก เปิดเผยว่า คิมซูฮยอนได้เข้ากองทัพเมื่อเดือนตุลาคม 2017 และในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เขามักเขียนจดหมายถึงคนรักตัวจริงทุกครั้งที่มีเวลาว่าง ตั้งแต่ต้นปี 2018 จนถึงวันปลดประจำการ เขาส่งจดหมายและมอบด้วยตัวเองในช่วงลาพักรวมแล้วกว่า 150 ฉบับ
ในบันทึกประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2018 เขาเขียนว่า
“ปีหน้าฉันจะต้องได้ไปเที่ยวกับเธอแน่ ๆ อยากทำทุกอย่างที่ไม่เคยทำด้วยกัน ใช้เวลานาน ๆ ด้วยกัน อยากรักและถนอมหัวใจกัน บางครั้งก็อาจทะเลาะและคืนดีกัน มีอีกหลายสิ่งที่อยากทำด้วยกัน”
ส่วนในวันที่ 3 สิงหาคม 2018 เขาระบุว่า
“แม้จะเจอความจริงอันโหดในกองทัพ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่ชัดคือฉันดูแลเธอดีกว่าก่อนเข้ามาก่อนนี้ ฉันยังคิดถึงเธอเสมอและดีใจที่ทำให้เธอมีความสุขได้ ขอบคุณที่เธอรอฉันอยู่ทุกวัน”
ทนายโกระบุว่า “บันทึกและจดหมายเหล่านี้เขียนขึ้นตามสถานการณ์จริงในเวลานั้น จึงมีน้ำหนักเป็นพยานหลักฐานทางกฎหมาย และไม่มีช่องให้บิดเบือนหรือจัดทำย้อนหลัง”
ส่วนจดหมายเพียงฉบับเดียวที่คิมซูฮยอนเคยส่งถึงคิมแซรนระหว่างเกณฑ์ทหารซึ่งถูกโยงเป็นหลักฐานรักนั้น แท้จริงเป็นเพียงจดหมายพูดคุยทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตทหารที่เขียนถึงคนรู้จักหลายคนเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับโลกภายนอก ไม่ใช่จดหมายรักแต่อย่างใด
ด้านเส้นเวลาความสัมพันธ์ก็ถูกยืนยันใหม่ว่า คิมซูฮยอนและคิมแซรนเริ่มคบหากันในช่วงครึ่งหลังของปี 2019 หลังจากคิมแซรนบรรลุนิติภาวะและเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว ภาพถ่ายคู่ที่ถูกยืนยันคือวันที่ 14 ธันวาคม 2019, 24 ธันวาคม 2020 และ 22 มกราคม 2020 (ยืนยันว่าเกิดขึ้นหลังจากเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วทั้งหมด) ทนายย้ำว่า “ถ้าความสัมพันธ์เกิดขึ้นตั้งแต่เธอยังเรียนมัธยม ควรมีภาพหรือหลักฐานอื่น แต่ไม่พบเลย ในทางกลับกัน หลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดสอดคล้องกับช่วงเวลาหลังบรรลุนิติภาวะ”
คดีนี้เริ่มจากร่างเอกสารที่ผู้ล่วงลับส่งให้คนรู้จักเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2024 ซึ่งระบุว่าเธอคบกับคิมซูฮยอนตั้งแต่ปี 2015–2021 แต่เมื่อตรวจสอบพบว่ามีความไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางเวลา ปัจจุบันฝ่ายคิมซูฮยอนนำจดหมาย ภาพถ่าย และโปสการ์ดมาเป็นหลักฐานยืนยันความจริง
ทนายโกสรุปว่า “ข้อเท็จจริงชัดเจนแล้ว จดหมาย 150 ฉบับเป็นบันทึกที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น ไม่ใช่สิ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อปกป้องใคร ส่วนจดหมายที่ส่งถึงผู้ล่วงลับก็ไม่ใช่หลักฐานยืนยันความสัมพันธ์เชิงชู้สาว การเปิดเผยภาพถ่ายและโปสการ์ดที่มีอยู่ยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์เริ่มหลังเธอบรรลุนิติภาวะแล้วอย่างชัดเจน”