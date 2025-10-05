เรื่องจริงหรือจ้อจี้? หนุ่มมาเลเซียเผลอนอกใจเมีย แอบแซ่บกับพ่อตา เหตุอดอยากมา 5 เดือน

ประเทศที่การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันผิดกฎหมาย ยังมีไวรัลที่ชายหนุ่มเผลอปันใจมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพ่อตา บนโซเชียลฯ มาเลเซียแชร์หนุ่มรายหนึ่งโพสต์ข้อความเผยมีอะไรกับพ่อตาของตัวเอง เหตุเพราะถอดเสื้อตอนทำความสะอาดบ้านเช่าแล้วพ่อตาชมว่าเซ็กซี่ก่อนเข้าใกล้แล้วลูบคลำ แม้เอามือปัดป้องก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่ได้มีอะไรกันมาแล้ว 5 เดือน
วันนี้ (5 ต.ค.) บนโซเชียลฯ วิจารณ์กรณีที่ เว็บไซต์ World of Buzz สื่อของมาเลเซีย นำเสนอไวรัลจากกลุ่มเฟซบุ๊กที่ชื่อว่า "Kisah Rumah Tangga" (เรื่องราวชีวิตครอบครัว)
โดยผู้ใช้รายหนึ่งโพสต์ข้อความแปลเป็นภาษาไทยระบุว่า "สวัสดีครับแอดมิน ขอปิดบังตัวตนผมด้วยนะครับ ผมได้เผลอมีความสัมพันธ์กับพ่อตา เรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่ภรรยาผมอยู่ไฟหลังคลอดลูกคนแรก เธออยู่ไฟที่บ้านพ่อแม่ของเธอ เมื่อไม่นานมานี้พ่อตาชวนผมไปช่วยทำความสะอาดบ้านเช่าเพราะมีผู้เช่าจะย้ายเข้าไป ผมก็เลยตามไป
หลังจากทำความสะอาดบ้านเสร็จ ผมถอดเสื้อออกเพราะร้อน เขาชมว่าผมเซ็กซี่ แล้วเขาเข้ามาใกล้ๆ จับตัวผม ลูบคลำไปมา… และมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้น ตอนแรกผมพยายามปัดป้องแต่ทำอะไรไม่ได้ เพราะใกล้ 5 เดือนที่ไม่ได้มีอะไร (น้ำค้างท่อมันตัน) ตอนนั้นเขาก็มาช่วยผ่อนคลายให้
จนตอนนี้เราแอบมีอะไรกันมาแล้ว 3 ครั้ง รวมถึงครั้งที่หนักๆ เลย เขาเป็นคนสอนผมทุกอย่าง ตอนนึกย้อนกลับไปมันน่าอาย แต่กลับรู้สึกเพลินด้วย ผมถามเขาว่ามันปกติไหมที่เราจะมีความสัมพันธ์แบบนี้ เขาบอกว่าอย่ารู้สึกผิด มันเป็นเรื่องปกติ…
เพิ่มเติมคือ พ่อตาผมเป็นคนเคร่งศาสนา ชอบสวดมนต์ ผมก็ไม่รู้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ ผมกลัวจะถูกตราหน้าว่าเป็น LGBT ตอนนี้เขาก็ยังชวนผมอีก ผมอยากขอคำแนะนำว่าจะหลีกเลี่ยงยังไงดี"
โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์บน เว็บไซต์ Reddit กลายเป็นที่วิจารณ์แก่ชาวเน็ตมาเลเซีย บ้างก็ตลกขบขัน บางคนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น แต่มีอยู่คนหนึ่งเล่าประสบการณ์ว่าเคยถูกลุงขอให้นั่งตัก จูบมือ จูบหน้าผาก และคิดว่าเป็นลูก ขณะที่ชาวเน็ตอีกรายเห็นว่าบางคนอาจจะเป็นเกย์ที่ปิดบังตัวตน พยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากการประกอบอิบาดะฮ์ แต่ความใคร่ของพวกเขามันสูงยิ่งกว่าเอเวอเรสต์เสียอีก น่าจะอยู่ในถ้ำดีกว่า จะได้ไม่ไปทำอันตรายคนอื่น เป็นต้น
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับประเทศมาเลเซีย การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันเป็นสิ่งต้องห้ามในประเทศ เนื่องจากผิดกฎหมายอาญาภาคกลาง (Federal Penal Code) มาตรา 377, 377A และ 377B กำหนดโทษแก่ผู้กระทำ “carnal intercourse against the order of nature” (เช่น การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือปาก) ซึ่งรวมถึงระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน โทษสูงสุดคือจำคุกได้ถึง 20 ปี พร้อมโบย (whipping) นอกจากนี้ ยังมีกฎหมาย “gross indecency / outrages on decency” ที่สามารถนำมาบังคับใช้กับกรณีเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันได้ในบางสถานการณ์
ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ยังมีกฎหมายชารีอะห์ (Syariah Laws) สำหรับชาวมุสลิม ในแต่ละรัฐที่มีอำนาจชารีอะห์ จะมีกฎหมายเฉพาะที่แบนการกระทำทางเพศระหว่างเพศเดียวกันสำหรับคนมุสลิม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างหญิง-หญิง การแต่งกายข้ามเพศ หรือการแสดงออกทางเพศที่ถือว่าผิดศีลธรรม โทษอาจรวมถึง ปรับ จำคุก โบย ตามแต่ละรัฐ เช่นในรัฐตรังกานู (Terengganu) เคยมีการตัดสินโบยผู้หญิงสองคนในที่สาธารณะ ฐานมีความสัมพันธ์ระหว่างหญิง-หญิง
นอกจากนี้ มาเลเซียเป็นประเทศมีประชากรหลักเป็นมุสลิม และศาสนาอิสลามมีบทบาทสำคัญในการกำหนดค่านิยมทางศีลธรรมและกฎหมายของรัฐและท้องถิ่น มี fatwa (คำตัดสินทางศาสนา) และคำแถลงจากเจ้าหน้าที่ศาสนาที่มองว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันเป็นสิ่งต้องแก้ไข หรือผิดศีลธรรม ตามแนวทางศาสนาและจารีตประเพณี กฎหมายมาตรา 377 มาจากกฎหมายยุคอาณานิคมอังกฤษที่กำหนดว่าการมีเพศสัมพันธ์ “ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ” ไม่เฉพาะเจาะจงแต่เพศของบุคคล ซึ่งต่อมาถูกนำมาปรับใช้กับสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเพศเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายเหล่านี้อยู่ แต่การบังคับใช้จริงมักเกิดน้อย หรือมีการฟ้องร้องเมื่อมีการเปิดเผยหรือมีการจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ศาสนาหรือหน่วยงานที่บังคับใช้ชารีอะห์มากกว่า