ATCMจับมือMCMAมาเลเซีย ชูความร่วมมือ 9 ด้าน ยกระดับอุตฯสายไฟ รองรับการเติบโตในภูมิภาค

สมาคมการค้าผู้ผลิตสายไฟฟ้าไทย เซ็น MOU กับสมาคมผู้ผลิตสายไฟฟ้ามาเลเซีย เดินหน้าความร่วมมือ 9 ด้าน ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการติดตั้งสายไฟฟ้า เพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาคอาเซียน
นายพงศภัค นครศรี นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตสายไฟฟ้าไทย หรือ ATCM เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯได้เดินหน้าขับเคลื่อนพันธกิจของสมาคมทั้งระดับในประเทศและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด สมาคมได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสมาคมผู้ผลิตสายไฟฟ้ามาเลเซีย (Malaysian Cable Manufacturers Association: MCMA) เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และความปลอดภัย ตลอดจนสร้างกรอบความร่วมมือร่วมกับมาเลเซีย รองรับการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาค
“ความร่วมมือระหว่าง ATCM และ MCMA จะเป็นพลังสำคัญในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าในสองประเทศ รวมถึงสร้างมาตรฐานร่วมที่เสริมศักยภาพตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการเติบโตสูงจากความต้องการโครงสร้างพื้นฐานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคต” นายพงศภัค กล่าว
ความร่วมมือภายใต้ MOU ระหว่าง ATCM และ MCMA ครอบคลุมความร่วมมือใน 9 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1.ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสายไฟฟ้า 2.ยกระดับประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสายไฟฟ้าโดยการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ และรับรองว่าการผลิตและการจำหน่ายสายไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 3.เป็นตัวแทนผู้ผลิตสายไฟฟ้าในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนามาตรฐานสายไฟฟ้าระดับประเทศ 4.เป็นตัวแทนผู้ผลิตสายไฟฟ้าในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนามาตรฐานการติดตั้งสายไฟฟ้าระดับประเทศ
5.ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงที่เข้มแข็งของผู้ผลิตสายไฟฟ้าผ่านความร่วมมือและการปรึกษาหารืออย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สมาคมการค้าอื่น ๆ ตัวแทนอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 6.ส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกผลิตหรือจำหน่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บังคับใช้ รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต 7.จัดให้มีแพลตฟอร์มสำหรับผู้ผลิตสายไฟฟ้าในการพบปะและหารือเกี่ยวกับความท้าทายร่วมที่สมาชิกทุกคนเผชิญ และพัฒนาวิธีแก้ปัญหาและมาตรการป้องกันร่วมกัน 8.ให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสายไฟฟ้า รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน 9.ส่งเสริมการวิจัยแนวโน้มตลาดในอุตสาหกรรมสายไฟฟ้า และเผยแพร่ข้อมูลสำคัญให้แก่สมาชิก
ทั้งนี้ นายพงศภัค กล่าวบนเวทีของสมาคมสายไฟฟ้าและเครื่องจักรกลนานาชาติ (International Wire & Machinery Association: IWMA) ในงาน Wire Southeast Asia 2025 ว่า ความต้องการใช้สายไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอัตราการเติบโตในปีนี้อยู่ที่ 5.8% ถือเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นทั่วโลก เนื่องจากหลากหลายปัจจัย อาทิ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) การขยายตัวของตลาดยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การเข้ามาลงทุน Data Center ในไทยและมาเลเซีย ขณะเดียวกัน ในอนาคต อุตสาหกรรมสายไฟในอาเซียนยังมีโอกาสขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งจากการลงทุนโครงการระดับภูมิภาคอย่าง ASEAN Power Grid และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ทำให้ความต้องการสายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
นายที กก ฮัว รองนายกสมาคมผู้ผลิตสายไฟฟ้ามาเลเซีย หรือ MCMA กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตสายไฟฟ้าในระดับภูมิภาค เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านมาตรฐาน การวิจัยตลาด และแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน อันจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวม
โดยมาเลเซียเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นายอันวา อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย มีแผนใช้งบประมาณ 43,000 ล้านริงกิต หรือราว 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการยกระดับโครงสร้างสายไฟฟ้าระดับประเทศ (National Grid Infrastructure) เพื่อให้พร้อมรองรับการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS)
ที่ผ่านมา สมาคมผู้ผลิตสายไฟฟ้ามาเลเซีย ถือเป็นสมาคมด้านสายไฟที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ด้วยอายุสมาคมกว่า 45 ปี โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2523 รวบรวมผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในประเทศเข้ามารวมกัน ปัจจุบัน มีสมาชิกประมาณ 20 ราย และเป็นตัวกลางในการยกระดับมาตรฐานสายไฟ เจรจากับหน่วยงานภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสายไฟในระดับประเทศ
สำหรับสมาคมการค้าผู้ผลิตสายไฟฟ้าไทย หรือ ATCM ก่อตั้งขึ้นในปี 2568 โดยเกิดจากการรวมตัวของบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสายไฟรายใหญ่ในประเทศไทยจำนวน 5 ราย ประกอบด้วย 1.บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด 2.บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) 3.บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 4.บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด 5.กลุ่มบริษัทพรีสเมี่ยน ประเทศไทย เพื่อร่วมกันส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการผลิตสายไฟฟ้า ส่งเสริมประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นตัวแทนผู้ผลิตสายไฟฟ้าในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และระดับภูมิภาค