วิบากกรรม สน.สามเสน โรงพัก 40 ล้าน จากผู้รับเหมาทิ้งงาน สู่ดินทรุดตัวต้องทุบทิ้ง

โรงพัก 40 ล้าน เหลือแต่ความว่างเปล่า ย้อนรอยโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ทดแทนอาคารหลังเดิม พบสร้างตั้งแต่ปี 65 แล้วทิ้งงาน ตร.ขึ้นบัญชีเป็นรายชื่อผู้ทิ้งงาน ก่อนจะมีการก่อสร้างต่อให้เสร็จแต่ยังไม่มีคุรุภัณฑ์และยังไม่มีคนเข้าอยู่ กระทั่งเกิดเหตุการณ์หลุมยุบ ต้องทุบทิ้งและสร้างใหม่
วันนี้ (5 ต.ค.) จากกรณีที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ตัดสินใจรื้อถอนอาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลสามเสน (สน.สามเสน) เนื่องอาคารเกิดความเสียหายเพิ่มเติม มีการสไลด์ของดินและทำให้เสาเข็มหักเพิ่ม คือเสาต้นที่ 5 ซึ่งเป็นเสาหลักในการรับน้ำหนักของอาคารชำรุด ความเสียหายได้ขยายตัวต่อเนื่องไปยังเสาต้นที่ 3 ทำให้มีกำลังรับน้ำหนักได้น้อยลง และมีโอกาสพังถล่มได้ทุกเวลา หากแก้ไขเฉพาะจุดอาจเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า โดยงบประมาณก่อสร้างตึก อยู่ที่ประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายจะมีการหารืออีกครั้ง
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากที่เคยคาดการณ์ว่าอาคาร สน.สามเสน จะไม่พังและอยู่ได้ เกิดจากการเคลื่อนตัวของดินต่อเนื่อง ทำให้เสาเข็มไม่มีดินรองรับ จึงส่งผลต่อเนื่องกับอาคาร ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากดินยุบช่วงแรกซึ่งไม่มีใครคาดคิด ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ ส่วนเรื่องอาคาร เราคิดไว้แล้วว่าถึงแม้เรากู้อาคารได้และซ่อมแซมถนนเสร็จ สุดท้ายแล้วโอกาสรื้อถอนก็มีสูงอยู่ดี
โดยมาตรการรื้อถอนอาคาร จะทยอยรื้อจากฝั่งขวาสุดที่เป็นจุดที่เสาขาดก่อน เริ่มจากนำรถในพื้นที่อาคารออกให้หมดเพื่อลดความเสียหาย ก่อนเริ่มรื้อถอนอาคาร เสริมความมั่นคงพื้นที่ทำงาน ค้ำยันใต้ดินเพิ่ม ตรวจอาคารแฟลตตำรวจข้างเคียงเพิ่มเติม และดูแลโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เมื่อรื้อถอนอาคาร สน.สามเสนไปถึงจุดหนึ่งที่น้ำหนักตัวอาคารไม่เป็นอันตรายแล้ว การทำงานในหลุมยุบก็สามารถดำเนินการคู่ขนานได้ต่อ จากเหตุการณ์นี้ ทำให้การเปิดถนนสามเสน อาจมีความล่าช้าขึ้นเป็นหลังวันที่ 9 ต.ค. แต่ปัจจุบันการจราจรบริเวณนี้ยังไม่วิกฤต เพราะโรงเรียนยังปิดเทอมอยู่
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า สำหรับอาคาร สน.สามเสน ได้รื้อถอนตั้งแต่ปี 2563 และก่อสร้างใหม่เมื่อปี 2565 ความสูง 4 ชั้น ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลสามเสน จำนวน 1 หลัง เป็นเงินจำนวน 40 ล้านบาท ตามสัญญาเลขที่ 18/2565 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2565 ระยะเวลาก่อสร้าง 330 วัน โดยมีผู้รับจ้างคือ บริษัท หมูทอง คอนสตรัคชั่น จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนศรีปิงเมือง ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีนายธนาวัฒน์ รุ่งอรุณกิจ เป็นกรรมการบริษัท และมี พ.ต.ท.นคร อุทยาน เป็นผู้ควบคุมงาน
แต่ปรากฎว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานให้บริษัท หมูทอง คอนสตรัคชั่น และนายธนาวัฒน์ รุ่งอรุณกิจ เป็นรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว170 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2568 ก่อนที่จะมีการก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จ
นอกจากนี้ บริษัท หมูทอง คอนสตรัคชั่น และนายธนาวัฒน์ รุ่งอรุณกิจ เป็นรายชื่อผู้ทิ้งงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) โดยกองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายนเรศวรมหาราช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 งาน เป็นงานจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน - รองสารวัตร ขนาด 10 คูหา จำนวน 3 หลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว185 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2567
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สามเสน ปฎิบัติหน้าที่อยู่ในที่ทำการชั่วคราว (สมาคมโรงเลื่อยจักรเดิม) สามแยกร่วมจิตต์ ถนนอำนวยสงคราม ติดกับอาคารซีบีเฮ้าส์ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ขณะที่อาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลสามเสน เป็นอาคารใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จจึงไม่มีคุรุภัณฑ์และยังไม่มีคนเข้าอยู่ กระทั่งเกิดเหตุการณ์ดินทรุดตัวบนถนนสามเสนเมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่ผ่านมา และเกิดการทรุดตัวของอาคาร เพราะเสาเข็มหักจากการทรุดตัวของดิน จึงต้องรื้อถอนทั้งอาคารและก่อสร้างใหม่ดังกล่าว