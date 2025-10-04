“อนุทิน” ไฟเขียวรื้อ สน.สามเสน สร้างใหม่ทันที หลังถนนทรุดจนเห็นเสาเข็ม-ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน

อาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสนถูกสั่งรื้อถอนอย่างเป็นทางการ หลังวิศวกรประเมินแล้วว่าไม่สามารถใช้งานได้ หลังถนนทรุดตัวหน้าวชิรพยาบาล
จากกรณี เหตุถนนทรุดตัวเป็นวงกว้าง บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระ (วชิรพยาบาล) ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2568 หนึ่งในประเด็นที่ทำให้เกิดความกังวลคือ “อาคาร สน.สามเสน” ซึ่งเพิ่งสร้างใหม่อาจได้รับความเสียหาย เนื่องจากเหตุถนนทรุดทำให้พื้นข้างใต้ตึกดังกล่าวทรุดตัวหายไปจนมองเห็นเสาเข็มแลดูน่าหวาดเสียว
ล่าสุด วันนี้ (4 ต.ค.) อาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสนถูกสั่งรื้อถอนอย่างเป็นทางการ หลังวิศวกรประเมินแล้วว่าไม่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ภายหลังเกิดเหตุถนนสามเสนทรุดตัวอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้พื้นดินใต้ฐานอาคารทรุดลงลึกจนเห็นเสาเข็มที่ปักลึกกว่า 25 เมตร
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสถานีตำรวจนครบาลสามเสนว่า จากการประเมินของวิศวกรพบว่าอาคารมีความเสียหายรุนแรง เสี่ยงต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ จึงมีความจำเป็นต้องรื้อถอนและสร้างใหม่โดยเร็ว โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากขณะนี้พบเสาเข็มหักเพิ่มขึ้นอีกหลายต้น
ขณะที่พลตำรวจโท สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้วิศวกรกำลังประชุมหารือแนวทางการรื้อถอนโดยเร็ว หลังตรวจพบเสาเข็มหักเพิ่มจากเดิม 3 ต้น เป็น 4 ต้น ซึ่งยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการรื้อถอนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชน