“สท.โตบูรพา” เดินหน้ากอบกู้ทางสาธารณะ ทวงคืนฟุตบาทให้ชาวบ้าน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น เอาจริง เดินหน้าลุยจัดระเบียบฟุตบาทและพื้นที่สาธารณะ ทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ชาวบ้าน ย้ำไม่รังแกแม่ค้า แต่ต้องคืนสิทธิ์การใช้ประโยชน์ให้ประชาชนอย่างเท่าเทียม
จากกรณีที่นายโตบูรพา สิมมาทัน สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ได้เดินหน้าปฏิบัติการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและทางเท้าอย่างต่อเนื่อง หลังจากประกาศตั้งแต่ก่อนเข้าสู่สนามการเมือง ว่าจะทำให้ฟุตบาทและทางสาธารณะกลับมาเป็นของประชาชนทุกคน โดยเมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา นายโตบูรพา พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมอาคาร สำนักช่างเทศบาลนครขอนแก่น ได้ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างต่อเติมที่รุกล้ำที่สาธารณะและตรวจสอบระยะร่นอาคาร โดยหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการให้นิติกรออกหนังสือสั่งรื้อถอนตามขั้นตอนของกฎหมาย
ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กันยายน ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ปฏิบัติจริง โดยบางจุดได้ออกใบเตือนให้เวลา 3 วัน หากไม่ดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งของจะถูกยึดเป็นของกลางเก็บไว้ที่งานเทศกิจ ขณะเดียวกันบางพื้นที่เจ้าของร้านให้ความร่วมมือ เข็นอุปกรณ์ออกเพื่อเปิดทางเท้าให้ประชาชนใช้สัญจร แต่บางรายไม่ทันขนของออกไป เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดเก้าอี้ 2 ชุดเป็นของกลาง เพื่อให้เจ้าของมารับทราบและทำความเข้าใจแนวทางการจัดระเบียบต่อไป
นายโตบูรพา สิมมาทัน สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น กล่าวว่าเมืองขอนแก่นกำลังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง หากไม่จัดระเบียบตั้งแต่วันนี้ ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะจะทวีความรุนแรงจนกลายเป็น “มือใครยาวสาวได้สาวเอา” โดยเฉพาะการก่อสร้างหรือยึดพื้นที่ถาวร เช่น การเจาะยึดฟุตบาทหรือกางเต็นท์บนถนน ซึ่งทำให้การจราจรติดขัดและกระทบต่อสิทธิของผู้ใช้ถนนรายอื่น
“ผมเข้าใจดีว่าการจัดระเบียบแม่ค้าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน บางคนอาจมองว่าผมรังแก แต่หากมองอีกด้าน นี่คือการคืนสิทธิ์ให้ประชาชนทุกคนมีพื้นที่สาธารณะในการสัญจรอย่างปลอดภัยและเท่าเทียม” นายโตบูรพา กล่าวทิ้งท้าย