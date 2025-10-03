พ่อเลี้ยงเจ แฉ! ขบวนการ "ติ่งลุง" โกหกทั้งเพ ปั่นข่าวปลอม เคลมผลงาน 90 ตันทอง "มรดกลุงตู่" ที่แท้ "แบงก์ชาติ" ซื้อเอง!

"พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร" ยูทูปเบอร์และนักวิเคราะห์ชื่อดัง ออกโรงชำแหละข่าว "ปั่นกระแส" ที่แพร่สะพัดในโซเชียลมีเดีย อ้างทองคำ 90 ตัน ที่ทำกำไรกว่า 1.5 แสนล้านบาท เป็น "มรดก" และผลงานจากการสั่งซื้อของ "ลุงตู่" ชี้เป็นข้อมูล "Fake โกหกทั้งเพ" ยืนยัน การซื้อทองคำเข้าคลังเป็นอำนาจและการดำเนินการที่เป็นอิสระของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่เกี่ยวคำสั่งการเมืองหรือนายกรัฐมนตรีคนใดเลย
วันนี้ (3 ต.ค.)จากกรณีกระแสในโซเชียลมีเดียที่เผยแพร่ข้อมูลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซื้อทองคำเข้าคลัง 90 ตันในปี 2564 และปัจจุบันสร้างกำไรกว่า 1.5 แสนล้านบาทนั้น ล่าสุด “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ได้ออกมาชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง
พ่อเลี้ยงเจระบุว่า การซื้อทองคำดังกล่าวเป็นการดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยเพียงฝ่ายเดียว ไม่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานรัฐบาลใด ๆ เนื่องจากแบงก์ชาติเป็นองค์กรอิสระที่มีอำนาจตัดสินใจตามนโยบายการเงินของตนเอง และไม่สามารถถูกสั่งการโดยรัฐบาลได้
ทั้งนี้ การเข้าซื้อทองคำของ ธปท.เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเงินสำรองระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ปกติที่ธนาคารกลางหลายประเทศดำเนินการ โดยบางประเทศสามารถสร้างผลกำไรจากการถือครองทองคำในลักษณะเดียวกัน
พ่อเลี้ยงเจยังเผยว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในฝ่ายเศรษฐกิจสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ และจากเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันตรงกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คำสั่งจากอดีตนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด
นอกจากนี้ พ่อเลี้ยงเจยังตั้งข้อสังเกตว่า มีกระบวนการพยายาม “เคลมผลงาน” แทน พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เฉพาะกรณีทองคำ แต่ยังรวมถึงประเด็นอื่น ๆ ซึ่งเจ้าตัวเตรียมจะอธิบายเพิ่มเติมในโอกาสถัดไป.