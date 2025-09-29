ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.24-เคลื่อนไหวในกรอบแคบรอปัจจัยใหม่

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(29 ก.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.24 บาทต่อดอลลาร์ฯ ใกล้เคียงระดับปิดตลาดวันศุกร์ก่อนหน้า ... โดยเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ในช่วงระหว่าง 32.17-32.28 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในระหว่างรอปัจจัยใหม่ ๆ มากระตุ้น เพราะแม้จะมีแรงหนุนจากการแข็งค่าของสกุลเงินเอเชียและการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก แต่ก็มีปัจจัยกดดันจากทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ซึ่งในวันนี้ ขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 343 ล้านบาท และ 1,662 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.10-32.35 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนส.ค. ของไทย ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ราคาทองคำในตลาดโลก ดัชนี PMI เดือนก.ย. ของจีน และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานเดือนส.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย.