KBANK คาดบาทสัปดาห์นี้ 31.80-32.50 จับตาราคาทอง-ฟันด์โฟลว์ต่างชาติ

ธนาคารกสิกรไทย (KBNAK) ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์นี้ (29 ก.ย.-3 ต.ค.) คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 31.80-32.50 บาท/ดอลลาร์ฯ ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนส.ค. ของไทย ประเด็นเกี่ยวเนื่องจากการหารือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และผู้ค้าทองคำ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก และฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ
ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนส.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนี PMI/ISM ภาคการผลิตและภาคบริการ ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชน ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานเดือนก.ย. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดและดัชนี PMI เดือนก.ย. ของจีน ญี่ปุ่น ยูโรโซนและอังกฤษเช่นกัน
โดยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (22-26 ก.ย.) เงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ สอดคล้องกับจังหวะการปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของราคาทองคำในตลาดโลก อย่างไรก็ดี เงินบาทพลิกกลับมาอ่อนค่าผ่านแนว 32.00 บาท/ดอลลาร์ฯ ในช่วงกลางสัปดาห์ สวนทางเงินดอลลาร์ฯ ที่แข็งค่าขึ้น หลังจากถ้อยแถลงของประธานเฟด สะท้อนท่าทีที่ระมัดระวังต่อการส่งสัญญาณเรื่องการลดดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า เพราะแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง
ทั้งนี้ เงินบาทอ่อนค่าลงต่อจนถึงช่วงท้ายสัปดาห์ โดยมีปัจจัยกดดันจากตัวเลขการส่งออกของไทยที่เริ่มชะลอลง และข่าวการปรับมุมมองต่ออันดับความน่าเชื่อถือของไทยเป็น Negative โดย Fitch ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด หนุนเงินดอลลาร์ฯ ให้แข็งค่าขึ้นพร้อม ๆ กับการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามสัญญาณของทางการในการดูแลความผันผวนของเงินบาท ที่อาจมีความเชื่อมโยงกับธุรกรรมทองคำด้วยเช่นกัน
อนึ่ง ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ย.68 เงินบาทปิดตลาดในประเทศที่ 32.24 บาท/ดอลลาร์ฯ (หลังแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่ 8 ก.ย.ที่ระดับ 32.32 บาท/ดอลลาร์ฯ) เทียบกับระดับ 31.85 บาท/ดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (19 ก.ย.)
สำหรับสถานะพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติระหว่างวันที่ 22-26 ก.ย.68 นั้น นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 1,350 ล้านบาท และมีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 10,393 ล้านบาท (ขายสุทธิพันธบัตร 10,391 ล้านบาท และตราสารหนี้หมดอายุ 2 ล้านบาท)