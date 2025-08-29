ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.39-ติดตามปัจจัยการเมืองในประเทศ-ฟันด์โฟลว์

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(29ส.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.39 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.37 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงเช้า ขณะที่เงินดอลลารฯ ยังอ่อนค่าลงท่ามกลางการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการลดดอกเบี้ยของเฟดในการประชุม FOMC เดือนกันยายน อย่างไรก็ดี เงินบาทลดช่วงบวกและพลิกอ่อนค่าลงช่วงท้าย ๆ ตลาดในประเทศตามแรงขายสุทธิหุ้นไทยของต่างชาติ หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้น.ส. แพทองธาร สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 3,952 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 1,845 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวในสัปดาห์หน้า (1-5 ก.ย.) ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.80-32.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ปัจจัยการเมืองในประเทศ ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. ของไทย ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติและราคาทองคำในตลาดโลก ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนี ISM และ PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน การจ้างงานนนอกภาคเกษตร และอัตราการว่างงานเดือนส.ค. ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.ค. รายงาน Beige Book ของเฟด และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการเดือนส.ค. ของจีน ญี่ปุ่น ยูโรโซน อังกฤษ และตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. ของยูโรโซนด้วยเช่นกัน