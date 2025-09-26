ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.24-ดอลลาร์ฯยังรับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ออกมาดีกว่าคาด

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(26 ก.ย.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.24 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.13 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทอ่อนค่าลงตามทิศทางของสกุลเงินอื่นในเอเชีย ขณะที่ Sentiment ของเงินดอลลาร์ฯ ยังได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด อย่างไรก็ดี ตลาดยังคงรอติดตามอัตราเงินเฟ้อ PCE/Core PCE ของสหรัฐฯ ที่จะรายงานในคืนนี้อย่างใกล้ชิด สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 914.33 ล้านบาท แต่ก็ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 953 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า (29 ก.ย.-3 ต.ค. 2568) ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 31.80-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนส.ค. ของไทย ประเด็นเกี่ยวเนื่องจากการหารือระหว่างธปท. และผู้ค้าทองคำ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลกและฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนส.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนี PMI/ISM ภาคการผลิตและภาคบริการ ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชน ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานเดือนก.ย. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดและดัชนี PMI เดือนก.ย. ของจีน ญี่ปุ่น ยูโรโซนและอังกฤษเช่นกัน