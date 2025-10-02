xs
“ปาร์ค แทโฮ” ติ๊กต็อกเกอร์เกาหลี บินมาไกลให้กำลังใจทหารไทยแนวหน้าที่บ้านหนองจาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชาวเน็ตชื่นชม "ปาร์ค แทโฮ" ติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังเกาหลี บินตรงจากเกาหลีใต้ มุ่งหน้าบ้านหนองจานเพื่อมาให้กำลังใจทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า ควัก 1,000 บาทให้โรงครัว เหมาส้มตำไก่ย่างมอบทหาร

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. โลกออนไลน์แห่แชร์ภาพ บรรยากาศบริเวณหน้าด่านจุดตรวจที่ 40 วันนี้มีติ๊กต็อกเกอร์ชาวเกาหลี "ปาร์ค แทโฮ" ติ๊กต๋อกเกอร์ชื่อดังเกาหลี บินตรงจากเกาหลีใต้ มุ่งหน้าบ้านหนองจาน หนองหญ้าแก้ว เพื่อมาให้กำลังใจทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า

ปาร์ค แทโฮ เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา วานนี้ (30 ก.ย.) ได้เดินทางต่อมาที่บ้านหนองจาน และจะอยู่ให้กำลังใจทหารยาวๆ ไปจนถึงวันที่ 5-6 ต.ค.นี้ แต่หากสถานการณ์ยังตึงเครียดอาจจะพิจารณาอยู่ต่อ

ปาร์ค แทโฮ มาพร้อมธงชาติไทยกับธงชาติเกาหลีใต้ แถมร้องเพลงไทยได้ด้วย และยังร่วมบริจาคเงิน 1,000 บาทให้โรงครัวเพื่อทำอาหารให้ทหาร และเหมาส้มตำ ไก่ย่าง ไส้กรอก น้ำ มอบให้ทหารที่บ้านหนองจานด้วย







