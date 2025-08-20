กราบหัวใจ พิทักษ์ป่า “อช.ภูสอยดาว” แบกผู้ป่วยฉุกเฉินลงจากเขา ส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย

ชาวเน็ตชื่นชม จนท. อุทยานฯภูสอยดาว ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยการแบกลงจากเขาสูงชันนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย ด้าน หน.อุทยานฯ แนะนำผู้ที่ขึ้นไปเที่ยวลานสนภูสอยดาวว่า ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม ประเมินสมรรถภาพของตัวเอง และไม่ปิดบังโรคประจำตัว
ถือเป็นอีกหนึ่งไวรัลบนโลกโซเชียลกับภารกิจช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ที่แบกผู้ป่วยฉุกเฉินลงจากเขาสูงชันนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
โดยทางเพจ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ได้โพสต์ระบุว่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ได้เปิดเผยถึงภารกิจดังกล่าว ดังนี้
นายฟารุต ใจทัศน์กุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เปิดเผยถึงภารกิจที่ท้าทายของเจ้าหน้าที่ ในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาพิชิตยอดเขา ณ ลานสนภูสอยดาว ซึ่งมีความสูงถึง 1,633 เมตรจากระดับน้ำทะเล
นายฟารุตกล่าวว่า ในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่สุด เมื่อนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย เจ้าหน้าที่จะเข้าให้การช่วยเหลือทันที ทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเร่งนำตัวลงจากเขาเพื่อส่งต่อให้แพทย์รักษาที่โรงพยาบาล ซึ่งการลำเลียงผู้ป่วยลงจากยอดเขาสูงนั้นต้องใช้ทั้งกำลังกายและความชำนาญอย่างมาก
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังประจำอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางและคอยให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลา
หัวหน้าอุทยานฯ ภูสอยดาวฝากคำเตือนด้วยความห่วงใยว่า การพิชิตภูสอยดาวนั้น เส้นทางบางช่วงต้องใช้พละกำลังร่างกายและกำลังใจอย่างสูง จึงขอให้นักท่องเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง โดยมีคำแนะนำดังนี้
🔹️เตรียมร่างกายให้พร้อม : ควรออกกำลังกายเพื่อฝึกความพร้อมของร่างกายล่วงหน้า
🔹️ประเมินสมรรถภาพของตัวเอง : หากรู้สึกไม่ไหวหรือเหนื่อยเกินไป อย่าฝืนเดินทางมาพิชิตเขา เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
🔹️ไม่ปิดบังโรคประจำตัว : ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบหากมีโรคประจำตัว หากประเมินแล้ว ร่างกายไม่พร้อม หรือไม่เหมาะในกิจกรรมพิชิตขึ้นเขา ควรงดเว้น เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตได้
🔹️เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น : เช่น ยาประจำตัว, รองเท้าที่เหมาะสม เสื้อกันฝน และอุปกรณ์กันหนาวที่เพียงพอ
🔹️กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยกะทันหันขณะเดินพิชิต ทางอุทยานฯ มีเบอร์โทรติดต่อไว้ตลอดเส้นทางขึ้นลานสน
098-918-6454 ผู้ช่วยแดง
095-392-9787 หัวหน้าฟารุต
นายฟารุตกล่าวทิ้งท้ายว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกคน หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวจะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและร่วมกันทำให้ภูสอยดาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
ทั้งนี้หลังเรื่องภารกิจช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ถูกเผยแพร่ออกไป ได้กลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียลอย่างรวดเร็ว โดยชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชม ให้กำลังใจ และกราบหัวใจต่อเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเหล่านั้นที่สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจนปลอดภัย