“ทราย สก๊อต” ตามแกะสติ๊กเกอร์ป้ายทหารอิสราเอล ที่ถือวิสาสะมาแปะในอุทยานฯ ไทย

ชาวเน็ตชื่นชม “ทราย สก๊อต” มนุษย์เงือกหนุ่มนักอนุรักษ์ ที่ได้ตามแกะสติ๊กเกอร์ป้ายทหารอิสราเอลที่ถูกมือดีนำมาติดไว้บนป้ายในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง พร้อมบอกว่า “ไม่ใช่ประเทศเขา ยังมากล้าแปะบนป้ายอุทยานไทย”
“ทราย สก๊อต” หรือ สิรณัฐ ภิรมย์ภักดี นักอนุรักษ์ทะเลรุ่นใหม่ ได้โพสต์ภาพขณะกำลังแกะสติ๊กเกออร์ป้ายทหารอิสราเอล และโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กเพจ ทราย-Merman ว่า
ป้ายทหารอิสราเอลที่ถูกแปะไว้ที่อุทยานไทย...ปีที่แล้วตอนที่ทรายไปติดตามงานอนุรักษ์ที่อุทยานหมู่เกาะอ่างทองที่เกาะสมุยทรายไปเจอ sticker ทหารชาวอิสราเอล ที่มีใครนำไปแปะบนป้ายที่อุทยาน...ไม่ใช้ประเทศเขายังมากล้าแปะบนป้ายอุทยานไทย
ด้านชาวเน็ตไทยต่างเข้ามาชื่นชมพร้อมส่งกำลังใจให้หนุ่มทราย และยังได้แสดงความคิดเห็นตำหนิถึงมือดีที่มาติดสติ๊กเกอร์ดังกล่าวจนเกลื่อนไปทั่วจำนวนมากอีกด้วย อาทิ
- คนมันไร้จิตสำนึก คิดว่าดินแดนไหนที่เคยไปก็คิดว่าเป็นของตัวเอง ใครเห็นที่ไหนก็ช่วยกันแกะออกนะคะ แผ่นดินของเราอย่าให้ใครมาย่ำยี
- ทำไมไม่แปะที่หน้าผากตัวเองเนอะ น้องทรายก็ต้องเหนื่อยแกะออก
- ดึงออกให้หมดลูกน่าลังเกลียดที่สุด
- ทุกคนที่เห็นแล้วก็ช่วยกันแกะด้วยค่ะ
- ป่าตองเต็มเสาไฟเลยครับของหลวง หน้าโบสถ์มัน มาดูได้เลยครับ ตรงอื่นๆก็มี ผมดึงออกไปหลายใบละ
- ขอบคุณน้องทรายค่ะที่เก็บกวาดขยะที่ไม่น่าดูออกจากทะเลอันสวยงามของเราค่ะ 🙏❤️
- ตอนนี้ที่สมุยเจอเยอะเลยค่ะ ตามป้ายริมถนน เสาไฟ งงเหมือนกัน
- ดีมากเลยครับ ประเทศไทยเราไม่ต้องการคน หัวใจสกปรกแบบนี้ ขอบคุณมากนะครับ 🇵🇸❤️🇹🇭
- รักคุณทรายและเคารพในทัศนคติที่คุณมีจริงๆค่ะ
