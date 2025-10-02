ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ! อัปเดตอาการ "น้องอุ้ม" พยาบาล รพ.อุ้มผาง พัฒนาการดีขึ้นต่อเนื่อง

เพจ “เรื่องเล่าหมอชายแดน” โพสต์อัปเดตการรักษา “น้องอุ้ม” พยาบาล รพ.อุ้มผาง หลังประสบอุบัติเหตุเมื่อปี 2565 ล่าสุด “น้องอุ้ม” มีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับ ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมาก
วันนี้ (2 ต.ค.) เพจ “เรื่องเล่าหมอชายแดน” โพสต์อัปเดตการรักษา “น้องอุ้ม” พยาบาล รพ.อุ้มผาง จ.ตาก หลังเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุรถพยาบาลรีเฟอร์ส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงมารักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดชนกับรถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ เมื่อปี พ.ศ. 2565
โดยทางเพจรายงานว่า "วันพรุ่งนี้ 2 ตุลาคม 2568 จะเป็นวันที่น้องอุ้ม..นางสาวปุณยวีร์ ศรีดวงแปง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก ได้กลับมาพักฟื้นร่างกายที่โรงพยาบาลอุ้มผางครบ 2 ปี หลังจากเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุรถพยาบาลรีเฟอร์ส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงมารักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดชนกับรถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ บนถนนแม่สอด-อุ้มผาง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 22.30 น. น้องอุ้มบาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรงจนต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแม่สอด มีซี่โครงหัก และมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณขา
สองวันต่อมาได้ความช่วยเหลือจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขประสานส่งต่อโรงพยาบาลราชวิถีโดยเฮลิคอปเตอร์ศูนย์นเรนทรและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ได้เข้ารักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตระยะหนึ่ง ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ มีภาวะฉุกเฉินหัวใจเต้นช้าจนต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ ได้ทำกายภาพอย่างต่อเนื่องจนร่างกายค่อยๆ ฟื้นฟูจนผ่านระยะวิกฤต ต่อมาน้องอุ้มได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ตลอดการรักษา รักษาตัวในโรงพยาบาลราชวิถีตั้งแต่ 17 มกราคม 2565 จนถึง 7 กุมภาพันธ์ 2566 (ประมาณ 1 ปี) ได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีเป็นอย่างดีมาก หลังจากนั้นย้ายไปดูแลต่อที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้รับการฟื้นฟูอย่างดีจนอาการคงที่ ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกท่านของโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสิรินธรเป็นอย่างสูงค่ะ
วันที่ 2 ต.ค. 2566 ได้กลับมาแอดมิตในโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อดูแลฟื้นฟูต่อ ปัจจุบันทางโรงพยาบาลอุ้มผางได้จัดสถานที่ดูแลน้องอุ้มภายในโรงพยาบาล มีคุณแม่และคุณพ่อช่วยกันดูแล โดยคุณแม่เป็นผู้อภิบาลหลัก แขนขาด้านขวาสามารถขยับได้ แรงดี แต่แขนขาด้านซ้ายอ่อนแรงไม่สามารถขยับได้ ยังกลืนเองไม่ได้ต้องให้อาหารเหลวทางสายยาง โดยผ่าตัดสายสวนที่กระเพาะอาหารจากโรงพยาบาลแม่สอด ปัจจุบันยังพูดไม่ได้ ทำตามสั่งได้เล็กน้อย เช่น ชูจำนวนนิ้วตามคำสั่ง, มองตามสิ่งของ, ยิ้ม, เอื้อมมือจับลูกบอลหรือสิ่งของเบาๆ โดยวางแผนการฟื้นฟูร่วมกันทั้งแพทย์ นักกายภาพและนักกิจกรรมบำบัด นึกย้อนกลับไปวันแรกที่น้องอุ้มประสบอุบัติเหตุ การที่น้องรอดชีวิตและมีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับคือของขวัญของพวกเราทุกคน
วันนี้น้องอุ้มและคุณแม่ได้ฝากรูปรอยยิ้มมาให้ทุกท่านเป็นการขอบคุณ ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ ขอช่วยกันเป็นกำลังใจให้น้องอุ้มต่อไปด้วยนะคะ ให้น้องกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติและมีความสุขค่ะ
ทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งกำลังใจมาให้จากทั่วทุกสารทิศเมืองไทย ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือน้องอุ้มและครอบครัว (กองทุนพี่ช่วยน้อง) วันที่ 4 เมษายน 2565 ทางกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลอุ้มผางประกาศสรุปเงินบริจาคจำนวน 1,710,254 บาท เงินกองทุนนี้ได้นำมาใช้จ่ายเพื่อการรักษาฟื้นฟูน้องอุ้ม เช่นการจ้างพี่เลี้ยงช่วยดูแล ค่าแพมเพิร์สและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอด 3 ปี 10 เดือนที่ผ่านมา ช่วยเหลือครอบครัวน้องอุ้มได้อย่างมากค่ะ
ทางครอบครัวและโรงพยาบาลอุ้มผางขอกราบขอบพระคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือน้องอุ้มทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ระลึกเสมอว่าแม้พวกเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร แต่เมื่อเกิดภัยกับชีวิตและร่างกาย คนไทยทุกคนก็พร้อมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละอย่างทันที ต่อจากนี้วางแผนว่าหากอาการคงที่จะได้ออกจากโรงพยาบาลไปพักฟื้นต่อที่บ้านในอำเภออุ้มผาง หากท่านอยากจะช่วยเหลือน้องอุ้มและครอบครัวยังสามารถบริจาคในบัญชีกองทุนพี่ช่วยน้อง หรืออยากจะช่วยเหลือเป็นอุปกรณ์ต่างๆ เช่นแพมเพิร์ส สามารถติดต่อที่โรงพยาบาลอุ้มผาง โทร. 0-5556-1270 ติดต่อฝ่ายการพยาบาลค่ะ"