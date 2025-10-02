"อิเกีย" งดขายต้นสนสดคริสต์มาสปีนี้ เหตุคุณภาพไม่ผ่านมาตรฐาน

อิเกีย ประเทศไทย ประกาศงดการจำหน่ายต้นสนสดสำหรับเทศกาลคริสต์มาสปี 2568 ชี้สินค้ามีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แต่ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งต้อนรับคริสต์มาสได้ทั้งที่สโตร์ และช่องทางออนไลน์
วันนี้ (2 ต.ค.) เพจ "IKEA" ของห้างสรรพสินค้าอิเกีย แบรนด์เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสัญชาติสวีเดน ได้โพสต์ข้อความว่า “อิเกียเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าในปีนี้เราไม่สามารถขายต้นสนสดที่อิเกีย ประเทศไทยได้ เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานอิเกีย
อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเลือกชื้อเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสําหรับคริสต์มาสได้ที่สโตร์ และออนไลน์