"เคียซา" คืนชีพ!! "ยูฟา" ไฟเขียวแข้งหลุดโผ ชปล. เตะลีก เฟส

สหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (UEFA) เปลี่ยนแปลงกฎซึ่งอาจทำให้นักเตะหลุดโผ 25 คน ลุยศึกยูฟา แชมเปียนส์ ลีก 2025/26 กลับมาเข้าร่วมทัวร์น่าเมนต์
ตามการประกาศรายชื่อของแต่ละสโมสร สัปดาห์ที่แล้ว นักเตะชื่อดังบางคนถูกตัดออกแบบพลิกความคาดหมาย
โธมัส แฟรงค์ กุนซือ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ตัด มาธิส แตล กองหน้า 30 ล้านปอนด์ (ประมาณ 1,290 ล้านบาท), กาเบรียล เฆซุส กองหน้า อาร์เซนอล ไม่ติดลิสต์ของ มิเกล อาร์เตตา กุนซือชาวสเปน, เอ็นโซ มาเรสกา กุนซือ เชลซี ตัด ฟาคุนโด บัวโนน็อตเต และ เฟเดริโก เคียซา กองหน้า ลิเวอร์พูล เสียตำแหน่งแก่ ริโอ เอ็นกูโมฮา ปีกดาวรุ่งวัย 17 ปี
ตามการตัดสินใจของโค้ชเหล่านี้ เท่ากับว่านักเตะที่ถูกตัดออกจากการแข่งขัน แชมเปียนส์ ลีก จะกลับมาลงเล่นได้เมื่อถึงรอบน็อกเอาท์ หลังเทศกาลคริสต์มาส
แต่ตามการเปลี่ยนกฎของ "ยูฟา" สถานการณ์นี้จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป โดยองค์กรอนุญาตให้สโมสรใส่ชื่อตัวแทนชั่วคราว กรณีนักเตะเอาท์ฟิลด์ (ไม่ใช่ผู้รักษาประตู) บาดเจ็บยาว หรือป่วย
กติกานี้จะมีผลบังคับใช้หลังจบแมตช์ที่ 6 ของ ลีก เฟส หรือจบการแข่งขัน ยูฟา ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบ ลีก เฟส
แถลงการณ์ของ "ยูฟา" ระบุ "เหตุผลที่มีการปรับเปลี่ยน คือ สร้างความมั่นใจว่า รายชื่อนักเตะจะไม่ถูกลดทอนอย่างไม่เป็นธรรม และปกป้องผู้เล่นไม่ให้กรำศึกต่อเนื่อง"
การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นระหว่างการประชุมของ "ยูฟา" ที่ประเทศแอลเบเนีย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (11 ก.ค.) รวมถึงการเลือกสถานที่จัดแข่งขัน แชมเปียนส์ ลีก รอบชิงชนะเลิศ ปี 2027