เหยื่อพายุวิภายังเกลื่อนเมืองน่าน!พบยายวัย 80 ขยะ-โคลนเต็ม บ้านพังอยู่ไม่ได้ ต้องร้องผู้ว่าฯช่วย

น่าน – เหยื่อพายุวิภาถล่มน่าน ยังเกลื่อนเมือง..ล่าสุดพบคุณยายชาวชุมชนสวนตาลล่าง ติดน้ำน่าน ที่โดนน้ำท่วมบ้านทั้งหลัง น้ำลดแล้วโคลน-เศษซากขยะยังเต็ม แถมบ้านผุพังอยู่ไม่ได้ จนจิตอาสา-สื่อ ต้องร้องผู้ว่าฯ ลุยช่วย
“พายุวิภา” ที่พัดถล่มเข้าไทยทางเมืองน่าน จนทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม 68 ซึ่งขณะนี้แม้น้ำจะลดลงหลายวันแล้ว แต่ชาวบ้านยังคงเดือดร้อนสาหัส หลายรายไม่อยู่ในภาวะที่จะฟื้นฟูกลับสู่ภาวะปกติได้
อย่างเช่น ชุมชนบ้านสวนตาลล่าง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน เป็นชุมชนติดริมแม่น้ำน่านและได้รับผลกระทบอย่างหนัก หลังน้ำลด ทุกหลังคาเรือน ต้องเร่งล้างบ้านล้างโคลนอย่างสุดกำลัง กระทั่งสื่อมวลชนและจิตอาสา ได้ไปพบกับคุณยายเพ็ญศรี จอมคำ อายุ 80 ปี อาศัยอยู่ในบ้านไม้ตามลำพังและมีสุนัขที่มีคนนำมาทิ้งไว้ให้คุณยายเลี้ยงอีก 6 ตัว
ซึ่ง อสม.ชุมชนสวนตาลและชาวบ้านชุมชน ได้คอยช่วยเหลือคุณยายตลอด โดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมที่ อสม.ได้พยายามนำคุณยายอพยพไปพักยังวัดสวนตาล ที่เป็นพื้นที่พักพิง จนเมื่อน้ำลดลง พบว่าบ้านของคุณยาย ซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้น น้ำท่วมทั้งหลัง ข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า ที่นอนหมอนมุ้งเสียหายทั้งหมด รวมไปถึงบ้านผุพังจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้
สื่อมวลชนจังหวัดน่านและเครือข่ายจิตอาสาเมืองน่าน แจ้งข้อมูลถึง นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อขอความช่วยเหลือ จนนำไปสู่การประสานเจ้าหน้าที่ พม.น่าน พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอเมืองน่าน เข้าร่วมสำรวจเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือคุณยายทันทีปลายสัปดาห์นี้
หลังจากการเข้าสำรวจความเป็นอยู่ของคุณยาย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ทางฝ่ายปกครองอำเภอเมืองน่าน เร่งจัดการเรื่องทำความสะอาดบ้านคุณยายโดยจะเอารถน้ำ และกำลังพล อส.อำเภอเมืองน่าน เข้าจัดการโคลนและกองขยะ รวมทั้งบริเวณห้องด้านล่างที่พอจะปรับปรุงเป็นที่พักอาศัยให้คุณยายก่อน เนื่องจากบนบ้านผุพังมาก เกรงจะทำให้คุณยายได้รับอันตรายได้
ขณะที่ได้มีการประสานงานจาก บริษัท บุญถาวร อิเกีย ผ่านทางมูลนิธิรักษ์ไทยและมูลนิธิฮักเมืองน่าน เตรียมสร้างบ้านน็อคดาวน์ให้คุณยายเพื่อความมั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้ยังจะประสานให้คุณยายเข้าสู่ระบบผู้พิการ เนื่องจากคุณยายหูไม่ได้ยินเสียง ซึ่งจะทำให้ได้เบี้ยผู้พิการรายเดือนด้วย
ส่วนสุนัขทั้ง 6 ตัว ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้สั่งการให้ทางปศุสัตว์จังหวัดน่าน เข้าดำเนินการทำหมัน จากนั้นทีมจิตอาสาในเมืองน่าน จะช่วยกันดูแลหาผู้ใจบุญช่วยรับเลี้ยงต่อไป