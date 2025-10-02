โปรดเกล้าฯ ตั้ง "ผู้พันเบิร์ด" เป็น "พลโท วันชนะ" เจ้าตัวโพสต์ซึ้งถึงพ่อผู้เป็นแรงบันดาลใจ

แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการ "ผู้พันเบิร์ด" วันชนะ สวัสดี ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น พลโท เต็มตัว โดย คุณปาม วริญญา ภรรยาคนเก่ง ได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมข้อความสุดซึ้ง เพื่อเป็นกำลังใจให้สามีในการทำงาน ก่อนที่ พลโท วันชนะ จะเผยความในใจถึงปณิธานด้านความมั่นคงของชาติ และเรื่องราวสุดพิเศษที่เขาตั้งใจไป "ตัดผมให้คุณพ่อ" ผู้เป็นแรงบันดาลใจในวันสำคัญ
จากกรณีเมื่อวันที่ 1 ต.ค "ผู้พันเบิร์ด" ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น พลโท วันชนะ สวัสดี
โดยทาง คุณปาม วริญญา ผู้เป็นภรรยาได้โพสต์ภาพครอบครัวร่วมกับสามีและลูกชายอย่าง น้องวิน พร้อมระบุข้อความว่า "ขอแสดงความยินดีกับพี่เบิร์ด ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น พลโท วันชนะ สวัสดี แม่ปามกับวินขอเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับพ่อเบิร์ดนะคะ รักที่สุด"
ต่อมา พลโท วันชนะได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Wanchana Sawasdee ระบุว่า ขอพระบารมีสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช โดยเฉพาะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ได้โปรดดลบันดาลให้ไทยคงความเป็นไทยหยัดยืนในเอกราชและอธิปไตยตราบชั่วฟ้าดินมลาย ให้คนไทยมีพลังแรงกายแรงใจฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้อย่างสมบูรณ์
1 ต.ค. 68
จากนั้น "ผู้พันเบิร์ด" หลังได้รับการแต่งตั้งเป็น “พลโท” ได้โพสต์คลิปวิดีโอของตนเองและคุณพ่อ พร้อมระบุข้อความว่า
“หลังจากเสร็จพิธีการที่ทำงานแล้ว ต้องมาหาคนนี้เลยครับ พ่อที่เป็นแรงบันดาลใจการมาเป็นทหาร จนถึงวันนี้เป็นทหารตามที่พ่ออยากให้เป็นและคิดได้ว่าเป็นสิ่งที่เหมาะกับเบิร์ดที่สุด วันที่ 1 ต.ค. วันที่ก้าวหน้าทางอาชีพสิ่งที่อยากทำวันนี้คือ มาตัดผมให้พ่อ แม้จะมาตัดเป็นประจำ แต่วันนี้พิเศษครับพ่อ”