เหลือแค่ 3 เดือน! นักรณรงค์ทั่วโลกกดดัน “แมริออท” เร่งใช้ไข่ไก่ปลอดกรง 100% ในเอเชียตามคำมั่นปี 2568

นักรณรงค์จากซิเนอร์เจีย แอนนิมอล (Sinergia Animal) ตั้งแต่กรุงเทพฯ จนถึงรีโอเดจาเนโร จัดกิจกรรมร่วมกันทั่วโลกเรียกร้องและผลักดันให้เครือโรงแรมแมริออทเร่งดำเนินงานตามคำมั่นสัญญาในการใช้ไข่ไก่ปลอดกรง (Cage-Free) 100% ภายในปี 2568 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านความยั่งยืนที่ประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2561 แม้ความก้าวหน้าในระดับโลกเป็นที่น่าชื่นชม แต่ยังต้องมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเต็มที่ในภูมิภาคเอเชียซึ่งเหลือเวลาเพียง 3 เดือนสุดท้าย
เพื่อร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายนี้ องค์กรซิเนอร์เจีย แอนิมอลใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย บราซิล และอินโดนีเซีย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาทของแมริออทในการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ โดยกิจกรรมในกรุงเทพฯ จัดขึ้นที่ โรงแรมแมริออทสุรวงศ์ และ โรงแรมแมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เครือโรงแรมแมริออททั่วโลกผนึกกำลังและสนับสนุนนโยบายการใช้ไข่ไก่ปลอดกรงในเอเชีย
แมริออทได้ประกาศไว้อย่างเป็นทางการในปี 2561 ในการเปลี่ยนมาใช้ไข่ไก่ปลอดกรง 100% ภายในปี 2568 แม้มีความก้าวหน้าอย่างน่าชื่นชมในระดับโลก แต่การทำงานในภูมิภาคเอเชียยังคงต้องเร่งดำเนินการเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้
ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการใช้ไข่ไก่ปลอดกรงอยู่ที่ 42.65% ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นแต่ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเป้าหมาย การเร่งดำเนินการในส่วนที่เหลือนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ยังเป็นการตอกย้ำบทบาทของแมริออทในฐานะผู้นำด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสวัสดิภาพสัตว์ในอุตสาหกรรมโรงแรม
ทุกวันนี้มีแม่ไก่กว่า 54 ล้านตัวในประเทศไทยที่ถูกขังในฟาร์มกรงตับ ซึ่งถือเป็นวิธีการเลี้ยงที่โหดร้ายที่สุดวิธีหนึ่ง กรงตับมีพื้นที่เล็กกว่ากระดาษ A4 ทำให้แม่ไก่ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เช่น กางปีกหรืออาบฝุ่นได้เต็มที่ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้ชัดว่าการเลี้ยงแบบนี้ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น กระดูกหัก ขนร่วง และ ความเครียดเรื้อรัง
กิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ ไม่เพียงแค่เป็นการถือป้ายเรียกร้องเพื่อสะท้อนความเป็นจริงเบื้องหลังฟาร์มอุตสาหกรรม แต่ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ความรู้และสร้างบทสนทนากับผู้คนที่ผ่านไปมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนของสาธารณชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีขึ้นในอุตสาหกรรมอาหาร
"เราชื่นชมความก้าวหน้าของแมริออทสู่เป้าหมายไข่ไก่ปลอดกรง แต่เมื่อเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือน ความเร่งด่วนจึงสำคัญอย่างยิ่ง แมริออทได้แสดงบทบาทความเป็นผู้นำในภูมิภาคอื่น ๆ แล้ว และเราเชื่อว่าแมริออทสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในเอเชียได้เช่นกัน เพื่อให้มั่นใจว่าแม่ไก่ทุกตัวจะไม่ถูกขังอยู่ในกรงที่โหดร้ายอีกต่อไป แมริออทมีศักยภาพที่จะพลิกโฉมสถานการณ์และสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับโรงแรมอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้" ศนีกานต์ รศมนตรี ผู้อำนวยการ ซิเนอร์เจีย แอนิมอล ประเทศไทย กล่าว
“การมุ่งสู่การใช้ไข่ปลอดกรงไม่เพียงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แต่ยังช่วยสร้างระบบอาหารที่มีความเมตตา สุขภาพดี และยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต” วนัชพร ดวงนิล ผู้นำโครงการ กล่าวเสริม
ขบวนการใช้ไข่ไก่ปลอดกรง กำลังได้รับความสนใจทั่วโลก บริษัทชั้นนำด้านอาหารและการบริการหลายแห่งในประเทศไทย เช่น Onyx Hospitality Group, Zen Group, Sukishi, Minor Food, และ Minor Hotels ต่างประกาศนโยบายใช้ไข่ปลอดกรง ที่สอดคล้องกับความตระหนักด้านสวัสดิภาพสัตว์และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ความเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในไทยเท่านั้น แต่ในภูมิภาคเอเชียมีมากกว่า 300 บริษัท ที่ได้ประกาศคำมั่นสัญญาใช้ไข่ไก่ปลอดกรงแล้ว ตอกย้ำถึงแนวโน้มความยั่งยืนที่ธุรกิจต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคให้ความสำคัญ
เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและกระตุ้นการดำเนินงาน ซิเนอร์เจีย แอนิมอล มีการใช้ Cage-Free Tracker ซึ่งเป็นเครื่องมือสาธารณะสำหรับตรวจสอบความคืบหน้าของบริษัทต่าง ๆ ในการเปลี่ยนไปใช้ไข่ไก่ปลอดกรงอย่างเป็นระบบ
“ความสำเร็จของแมริออทในสหรัฐอเมริกาและลาตินอเมริกาได้พิสูจน์แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้จริง การขยายผลนโยบายนี้ในเอเชียจะช่วยให้แมริออทเป็นต้นแบบด้านความเมตตาและความรับผิดชอบในอุตสาหกรรมการบริการระดับโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบ” แคโรลิน่า กาลวานี ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ ซิเนอร์เจีย แอนิมอล กล่าว