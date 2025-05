คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ยกระดับความเป็นเลิศด้านสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (Collaboration Agreement) โครงการ Next Level Veterinary Excellence ซึ่งเป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับองค์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติทางสัตวแพทย ศาสตร์ในประเทศไทย ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ งานวิจัย และการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ร่วมกันกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรอบรมขั้นสูงสำหรับสัตวแพทย์ จัดทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชนเกี่ยวกับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับระบบสุขภาพสัตว์ในไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนในวงกว้าง โดยงานลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโครงการหลักภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ประกอบด้วย โครงการการพัฒนาหลักสูตรในด้านต่าง ๆ อาทิ โรคหัวใจ-ไตขั้นสูงสำหรับสัตวแพทย์ หลักสูตรดูแลแมวขั้นสูงสำหรับสัตวแพทย์ รวมกึงการวิจัยด้านโรคเบาหวานในแมว อีกทั้งโครงการการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและแนวทางป้องกัน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพคนและสัตว์ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า "คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้านชีวเภสัชภัณฑ์ ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ แต่เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ในประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น เราเชื่อมั่นว่าโครงการ 'Next Level Veterinary Excellence' จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของนิสิตและบุคลากรของเราให้มีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ โครงการนี้ยังสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของเราในการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ สร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของและคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงในระยะยาว"รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ณุวีร์ ประภัสระกูล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และสื่อสารองค์กรคณะ สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเสริมถึงความสำคัญของความร่วมมือในด้านการวิจัยและบริการสังคมว่า "การสนับสนุนจากเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ ไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของคณะฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพแมว ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความต้องการการดูแลเฉพาะทางมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ยังเปิดโอกาสให้เราได้ขยายขอบเขตการบริการวิชาการสู่สังคมในวงกว้าง โครงการ 'One Health เพื่อชุมชน' เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของเราในการนำองค์ความรู้ทางสัตวแพทย์ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน การป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นประเด็นสำคัญที่เราให้ความใส่ใจ และการร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้เราสามารถดำเนินงานในด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"เภสัชกร อภิศักดิ์ คุณเวช Head of Animal Health เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า "ที่เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ พันธกิจของเราคือการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีของทั้งคนและสัตว์ เราตระหนักดีว่าสัตวแพทย์เป็นบุคลากรสำคัญในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและมีบทบาทในการป้องกันโรคที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการสัตวแพทย์ของประเทศไทย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการวิจัยของเรา จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพสัตว์และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงและเจ้าของในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นสพ.ญ. ชนาธิป ลิมปะวัฒนะ Head of Business Segment, Companion Animals บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงความสำคัญของการร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพสัตวแพทย์ว่า "ในฐานะผู้นำด้านเวชภัณฑ์สำหรับการรักษาและป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง เราเล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของสัตวแพทย์ในการเป็นผู้ดูแลสุขภาพสัตว์อย่างใกล้ชิด และเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง ความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านสัตวแพทยศาสตร์ของประเทศ จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะที่ทันสมัยให้แก่สัตวแพทย์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราเชื่อว่าการสนับสนุนหลักสูตรการฝึกอบรมขั้นสูงและโครงการวิจัยต่าง ๆ จะช่วยให้สัตวแพทย์ไทยมีความพร้อมในการนำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด”โครงการ Next Level Veterinary Excellence เป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างภาควิชาการและภาคเอกชน โดยนำเอาศักยภาพของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ในด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ผสานกับความเชี่ยวชาญทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการนี้จะมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย และต่อยอดไปสู่การสนับสนุนสุขภาพสัตว์ ความรู้ทางวิชาชีพ และความตระหนักรู้ของสังคมในภาพรวม อันเป็นการวางรากฐานด้านสัตวแพทยศาสตร์เพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น