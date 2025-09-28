"กากัน มาลิค" ประกาศลาออก “ทูตสันถวไมตรีท่องเที่ยวกัมพูชา” ย้ำไทยคือบ้านหลังที่สอง

กากัน มาลิค นักแสดงอินเดียผู้เคยรับบท “สิทธัตถะ” ในซีรีส์ “พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกถือธงไทย พร้อมประกาศลาออกจากตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการท่องเที่ยวกัมพูชา เพื่อแสดงความเคารพต่อประเทศไทย หลังเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ง พร้อมกล่าวขอโทษแฟน ๆ ชาวไทย ย้ำไทยคือบ้านหลังที่สองและจะระมัดระวังมากขึ้นในอนาคต
วันนี้ (28 ก.ย.) เพจ”สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว“ ภาพของ กากัน มาลิค นักแสดงอินเดีย ผู้เคยรับบท ‘สิทธัตถะ’ ในซีรีส์ ‘พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก’ โพสต์ภาพของตนเองถือธงไทย และข้อความ ประกาศลาออกทูตสันถวไมตรีท่องเที่ยวกัมพูชา หลังได้รับเชิญจากรัฐบาลกัมพูชา บอกไทยคือบ้านหลังที่ 2 “ผมขอกราบขอโทษอย่างจริงใจต่อแฟนๆ ชาวไทยทุกท่าน หากการเดินทางไปกัมพูชาล่าสุดของผม ได้ทำให้เกิดความไม่สบายใจ“
ประเทศไทยถือเป็นบ้านหลังที่สองของผม และผมมีความเคารพต่อประเทศนี้อย่างลึกซึ้งที่สุด
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ทูตสันถวไมตรีด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชา โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อประเทศไทย ผมได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนี้อย่างเป็นทางการ และยุติบทบาทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การตัดสินใจครั้งนี้เป็นที่สุด และทำด้วยจิตใจที่ชัดเจน
การเดินทางครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ผมนำคณะไปเยือนกัมพูชา 3 วัน และต่อด้วยประเทศไทยอีก 5 วัน ผมไม่เคยมีเจตนาที่จะทำให้ใครไม่สบายใจเลย
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ผมได้ทำงานในหลายโครงการที่ประเทศไทยเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยใจที่บริสุทธิ์ทั้งหมดของผม อีกทั้งผมยังได้สร้างวัดที่ประเทศอินเดียโดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทย เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักและความเคารพที่ผมมีต่อประเทศไทย
ประเทศไทยจะเป็นสถานที่พิเศษในใจของผมเสมอ ผมขออภัยอีกครั้งอย่างสุดซึ้งหากได้สร้างความไม่สบายใจ และผมสัญญาว่าจะระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในอนาคต ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนชาวไทยจะเข้าใจผมมากขึ้น และผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศที่งดงามแห่งนี้
ผมซาบซึ้งในความรักและการสนับสนุนของทุกท่านเสมอ 🙏”