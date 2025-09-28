ธุรกิจไม่สะดุด ITD เสริมแกร่ง SMEs ไทย ผ่านแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere ช่วยวิเคราะห์-วางแผน-ลดต้นทุน พร้อมติดปีกผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

กรุงเทพฯ 26 กันยายน 2568 - สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดงาน “เสริมแกร่ง SMEs สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้สมัยใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพ ให้สามารถยกระดับศักยภาพและต่อยอดธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งในเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้และเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ตั้งแต่การเข้าใจตลาดต่างประเทศ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การสร้างแบรนด์และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ
นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กล่าวว่า “งานเสริมแกร่ง SMEs สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้สมัยใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere จัดขึ้นเพื่อเสริมพลังผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทย ปัจจุบันธุรกิจ SMEs ทั่วโลกคิดเป็นสัดส่วนกว่า 90% และคิดเป็น 70% ของแรงงานโลกทั้งหมด สำหรับประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SMEs มากกว่า 3 ล้านราย คิดเป็น 99% ของธุรกิจทั้งหมด และสร้างงานให้คนไทยไม่ต่ำกว่า 12 ล้านตำแหน่ง คิดเป็น 35% ของ GDP จึงเห็นได้ชัดว่า SMEs ไม่ใช่ธุรกิจขนาดเล็ก แต่คือพลังยิ่งใหญ่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก
ทาง ITD จึงได้สร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนเข็มทิศ และผู้ช่วยคู่ใจของผู้ประกอบการ ที่จะนำทางให้ทำธุรกิจง่ายและแข่งขันได้มากขึ้น โดยแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere จะทำหน้าที่หลัก 2 ส่วนได้แก่ 1) การเข้าถึงองค์ความรู้ได้สะดวก เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ด้านการค้าอย่างครบครันทุกรูปแบบ เปรียบเสมือนห้องสมุดเคลื่อนที่ให้ความรู้กับผู้ประกอบการ SMEs และ 2) การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ทุกท่านมีโอกาสได้รับคำปรึกษา นัดเข้าพบพูดคุยในด้านต่างๆ แพลตฟอร์มนี้จึงเป็นกลไกลสำคัญในการตอบสนองความต้องการเชิงโครงสร้างที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ ทั้งในเรื่องการค้า การลงทุน การพัฒนาในอนาคต เพื่อให้ SMEs เข้าถึงองค์ความรู้ที่จำเป็น และปรับตัวเชิงลึกได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในโลกธุรกิจยุคใหม่
การจัดงานครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนแนวทางพัฒนา SMEs ไทยให้สามารถรับมือกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระดับสากล”
ด้าน นายภานุมาส เทพทอง รองผู้อำนวยการ ITD กล่าวว่า แพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาแพร่ระบาดโควิด 19 มีการล็อกดาวน์ประเทศ ซึ่งภาคธุรกิจน่าจะประสบปัญหา มีความต้องการได้รับคำปรึกษาช่วยเหลือ ทาง ITD จึงพัฒนาแพลต์ฟอร์ม ITD Expert Anywhere ขึ้นมาเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ให้กับธุรกิจ SME และมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษากับธุรกิจ ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ใดก็ตาม ปัจจุบันได้ดำเนินงานเป็นปีที่ 3 มีผู้เข้ามาใช้บริการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มในส่วนต่างๆ มากกว่า 200,000 ราย ซึ่งในปีหน้าคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการกว่า 1 ล้านราย ส่วนยอดดาวน์โหลดแพลตฟอร์มปัจจุบันมีมากกว่า 10,000 ราย ภายในระยะ 3-4 ปีนับจากนี้ทาง ITD คาดว่าจะมีผู้ดาวน์โหลดประมาณ 600,000 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วน 20% ของจำนวนผู้ประกอบการ SME ไทยที่มีกว่า 3 ล้านราย ขณะที่ในปีนี้มี SME เข้ามาขอรับคำปรึกษาผ่านมากกว่า 2,000 ราย ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้ ที่ผ่านมาทาง ITD ได้เดินทางออกไปโรดโชว์ในต่างจังหวัดซึ่งได้ผลการตอบรับที่ดีมี SME เข้าขอรับคำปรึกษากว่า 1,000 ราย
เพื่อพัฒนาให้แพลตฟอร์มรองรับการให้บริการของธุรกิจ SME อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทาง ITD จะมีการประสานงานและเชื่อมโยงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านต่างๆ ให้เข้ามาบริการธุรกิจ SME เช่น ธนาคารรัฐหรือสถาบันการเงิน เพื่อให้บริการด้านสินเชื่อหรือเป็นแหล่งการเข้าถึงเงินทุน รวมถึงการเพิ่มผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเป็นผู้ให้คำปรึกษา ซึ่งมีแผนเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญอีก 50 คน โดยเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 40 คน และคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศอีก 10 คน และในอนาคตจะมีการพัฒนาและเพิ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อให้แพลตฟอร์มรองรับได้มากกว่า 1 ภาษา
“การจะทำให้ผู้ใช้บริการอยู่ในแอปพลิเคชัน โดยไม่ออกจากแอปพลิเคชันหรือลบทิ้ง แพลตฟอร์มต้องมีระบบนิเวศอื่นๆ ด้วย ซึ่งในปัจจุบันสามารถให้บริการด้วยฟังก์ชันที่หลากหลาย อาทิ ครีเอทอีเวนต์ออนไลน์ การจัดสัมมนาออนไลน์ การให้บริการ e-learning การให้คำปรึกษาแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม เป็นต้น และแพลตฟอร์มจะต้องมีการพัฒนาต่อเนื่อง เช่น การหาพันธมิตรภาคเอกชน เพื่อให้อีโคซิสเต็มสมบูรณ์มากขึ้น” นายภานุมาส กล่าวสรุป
ปัจจุบันแพลตฟอร์ม “ITD Expert Anywhere” ได้ถูกออกแบบให้มีบทบาทสำคัญใน 3 มิติหลัก ได้แก่ การยกระดับทักษะแรงงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเสริมความเข้มแข็งด้านกำลังคนในระยะยาว การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการปฏิรูปด้านนวัตกรรม และการส่งเสริมแนวทางธุรกิจที่ยั่งยืนผ่านแนวคิด Inclusive Business ซึ่งเชื่อมโยง SMEs เข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทขนาดใหญ่ ภายใต้กรอบแนวคิด ESG และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
โดยภายในงานครั้งนี้ ได้จัดให้มีเวทีเสวนาที่ถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จ เทคนิค และกลยุทธ์จากผู้ประกอบการตัวจริง และผู้เชี่ยวชาญภายใต้หัวข้อสุดพิเศษ อาทิ Passion to Profit : เปลี่ยนความหลงใหลให้กลายเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน โดย พ.อ.ดร.วิชิต ซ้ายเกล้า เจ้าของร้าน Chit Beer ที่เล่าถึงการวางแผนธุรกิจและการก้าวผ่านความท้าทายของ SMEs ไทย ต่อด้วยหัวข้อ “พลิกเกมธุรกิจ SMEs ด้วย Data & Tools พลังใกล้ตัวที่ใช้ได้จริง” โดยคุณณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน ที่ให้แนวทางการใช้เครื่องมือดิจิทัลและข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพลิกโฉมธุรกิจ ต่อเนื่องด้วยหัวข้อ Scale Up Culture : สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย ITD Expert Anywhere เพื่อการเติบโตที่ไม่สิ้นสุด โดยคุณภานุมาส เทพทอง รองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD ที่จะอธิบายถึงการทำความรู้จักแอพพลิเคชั่น และพร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในการใช้งานแบบครบวงจร และต่อด้วยหัวข้อ “Reinvent & Expand: สูตรลับการแตกไลน์ธุรกิจให้ลูกค้าจดจำ” โดย คุณพีชญา สุขวิบูลย์ เจ้าของสุกี้พรศิริ และ FLAT MARBEL (อารีย์) จากสตรีทฟู้ดจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของผู้บริโภคในมุมกว้างพร้อมทั้งขยายสาขาที่เติบโตแบบก้าวกระโดด ต่อเนื่องด้วยหัวข้อ Future-Proof Finance : วางแผนการเงินให้ธุรกิจรับมือทุกวิกฤต โดยคุณกฤษฏิ์กุล ชุมแก้ว (แต๋ง) เจ้าของร้าน After Yum และคุณธนพงค์ วงศ์ชินศรี เจ้าของธุรกิจร้านชาบูสัญชาติไทยชื่อดัง Penguin Eat Shabu และเป็นผู้ให้ความรู้ด้านธุรกิจร้านอาหารผ่านเพจ Torpenguin ที่มาแบ่งปันวิธีการนำข้อมูลธุรกิจมาวิเคราะห์ สร้างวิธีวางแผนการเงินให้ต่อยอดและมั่นคง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกหนึ่งไฮไลต์คือ หัวข้อ AI Partner for SMEs: ผู้ช่วยอัจฉริยะที่เพิ่มเวลา ลดต้นทุน และสร้างโอกาส โดยคุณโชค วิศวโยธิน CEO, The Magic Wand AI และผู้ก่อตั้งกลุ่ม AI เพื่อธุรกิจและสังคม ที่มาเผยแนวทางการนำ AI มาใช้เสริมการบริหารธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัว และสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการ
รวมทั้งยังมีการมอบรางวัล SME Inspiration Awards เพื่อประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ SMEs ต้นแบบในหลากหลายสาขา ได้แก่ สาขา Social Leadership Influencer สำหรับผู้ทรงอิทธิพลที่สร้างแรงบันดาลใจและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม, สาขา Community Tourism Influencer สำหรับผู้ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสังคมอย่างยอดเยี่ยม, สาขา Sustainable Community Business สำหรับ SMEs ที่มีการสร้างผลกระทบทางสังคมที่ยั่งยืน โดยการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือชุมชนหรือสังคมในด้านต่างๆ, สาขา Business Expansion Excellence สำหรับผู้ประกอบการที่สามารถขยายธุรกิจได้อย่างโดดเด่น, สาขา Resilience and Adaptability สำหรับผู้ที่ปรับตัวจากอุปสรรคหรือวิกฤตการณ์และยังคงเติบโตได้อย่างยั่งยืน และยังมอบรางวัลให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) แพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere ได้แก่สาขา ITD Trusted Expert และ ITD Performance Excellence Expert สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่สร้างคุณค่าและผลลัพธ์ชัดเจนต่อผู้ใช้แพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere
โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android หรือใช้งาน ITD Expert Anywhere ได้ทางเว็บไซต์ https://expertanywhere.itd.or.th/ และติดตามข้อมูลงานเสริมแกร่ง SMEs สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้สมัยใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere รวมถึงข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้ที่เว็บไซต์ www.itd.or.th หรือทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/itd.th