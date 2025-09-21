ITD เสริมแกร่ง SMEs สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้สมัยใหม่ ผ่านแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เตรียมจัดงาน “เสริมแกร่ง SMEs สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้สมัยใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพให้สามารถยกระดับศักยภาพและต่อยอดธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งในเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้และเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ตั้งแต่การเข้าใจตลาดต่างประเทศ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การสร้างแบรนด์และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ซึ่งภายในงานทาง ITD จะนำเสนอแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere ที่เป็นคลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษาผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงที่ปรึกษาและข้อมูลสำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสุขภาพทางธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์ และปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์
คุณสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กล่าวว่า “การจัดงานเสริมแกร่ง SMEs สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้สมัยใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere ในครั้งนี้เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้เรียนรู้และต่อยอดศักยภาพของตนเอง ไม่ใช่เพียงการให้ข้อมูลการพัฒนาธุรกิจ แต่ยังสร้างเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพสามารถขยายโอกาสและสร้างความแข็งแกร่งในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน โดยการผนึกกำลังเพื่อรวมตัวของเหล่านักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ SMEs ที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ธุรกิจไทยก้าวสู่การแข่งขันระดับโลกได้อย่างแท้จริง”
ภายในงานนี้จัดเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้และแรงบันดาลใจในเวทีเสวนาและแชร์ประสบการณ์จากผู้ประกอบการจริงและผู้เชี่ยวชาญที่ถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จ เทคนิค และกลยุทธ์ที่ใช้ได้จริง เช่น
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ การสร้างแบรนด์และขยายตลาด รวมถึงการปรับใช้เครื่องมือดิจิทัลและ AI เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากหัวข้อ “Future-Proof Finance : วางแผนการเงินให้ธุรกิจรับมือทุกวิกฤต” โดยคุณกฤษฏิ์กุล ชุมแก้ว (แต๋ง) เจ้าของร้าน After Yum ที่มาแบ่งปันวิธีการนำข้อมูลธุรกิจมาวิเคราะห์ สร้างวิธีวางแผนการเงินให้ต่อยอดและมั่นคง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ต่อด้วยหัวข้อ “Passion to Profit : เปลี่ยนความหลงใหลให้กลายเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน” โดย พ.อ.ดร.วิชิต ซ้ายเกล้า เจ้าของร้าน Chit Beer ที่เล่าถึงการวางแผนธุรกิจและการก้าวผ่านความท้าทายของ SMEs ไทย ต่อเนื่องด้วยหัวข้อ “พลิกเกมธุรกิจ SMEs ด้วย Data & Tools พลังใกล้ตัวที่ใช้ได้จริง” โดยคุณณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน ที่ให้แนวทางการใช้เครื่องมือดิจิทัลและข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพลิกโฉมธุรกิจ และหัวข้อ Scale Up Culture : สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย ITD Expert Anywhere เพื่อการเติบโตที่ไม่สิ้นสุด โดยคุณภานุมาส เทพทอง รองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD ที่จะอธิบายถึงการทำความรู้จักแอพพลิเคชั่น และพร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในการใช้งานแบบครบวงจร และต่อด้วยหัวข้อ “Reinvent & Expand: สูตรลับการแตกไลน์ธุรกิจให้ลูกค้าจดจำ” โดย คุณพีชญา สุขวิบูลย์ เจ้าของสุกี้พรศิริ และ FLAT MARBEL (อารีย์) จากสตรีทฟู้ดจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของผู้บริโภคในมุมกว้างพร้อมทั้งขยายสาขาที่เติบโตแบบก้าวกระโดด อีกหนึ่งไฮไลต์ คือ หัวข้อ “AI Partner for SMEs: ผู้ช่วยอัจฉริยะที่เพิ่มเวลา ลดต้นทุน และสร้างโอกาส” โดยคุณโชค วิศวโยธิน CEO, The Magic Wand AI และผู้ก่อตั้งกลุ่ม AI เพื่อธุรกิจและสังคม ที่มาเผยแนวทางการนำ AI มาใช้เสริมการบริหารธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัว และสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการ
นอกจากเวทีเสวนาแล้ว ยังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นจากการมอบรางวัล SME Inspiration Awards เพื่อประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ SMEs ต้นแบบในหลากหลายสาขา ได้แก่ สาขา Social Leadership Influencer สำหรับผู้ทรงอิทธิพลที่สร้างแรงบันดาลใจและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม สาขา Community Tourism Influencer สำหรับผู้ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสังคมอย่างยอดเยี่ยม สาขา Sustainable Community Business สำหรับ SMEs รางวัล SME ที่มีการสร้างผลกระทบทางสังคมที่ยั่งยืน โดยการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือชุมชนหรือสังคมในด้านต่าง ๆ สาขา Business Expansion Excellence สำหรับผู้ประกอบการที่สามารถขยายธุรกิจได้อย่างโดดเด่น สาขา Resilience and Adaptability สำหรับผู้ที่ปรับตัวจากอุปสรรคหรือวิกฤตการณ์และยังคงเติบโตได้อย่างยั่งยืน และยังมอบรางวัลให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) แพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere ได้แก่ สาขา ITD Trusted Expert และ ITD Performance Excellence Expert สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่สร้างคุณค่าและผลลัพธ์ชัดเจนต่อผู้ใช้แพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere
ทุกกิจกรรมในงานถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สตาร์ทอัพ และผู้สนใจภายในงานจะได้รับทั้งแรงบันดาลใจ ความรู้ และเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดธุรกิจได้ทันที พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสร้างเครือข่ายและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอีกด้วย
คุณสุภกิจ เจริญกุล กล่าวทิ้งท้ายว่า “สิ่งสำคัญที่สุดคือ ผู้ประกอบการ SMEs ต้องไม่หยุดเรียนรู้และพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ โลกธุรกิจยุคใหม่ไม่รอใคร แต่หากเรามีความรู้ มีเครื่องมือ และมีเครือข่ายที่แข็งแรง ผู้ประกอบการ SMEs ไทยจะสามารถยืนหยัดและสร้างความสำเร็จในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ”
การจัดงานดังกล่าวฯ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 เวลา 11.00-16.30 น. ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปของ ITD ผ่าน เว็บไซต์ ITD และ Facebook ITD Expert Anywhere เพื่อไม่พลาดโอกาสเข้าถึงความรู้ เครื่องมือ และกิจกรรมที่จะช่วยเสริมพลังธุรกิจไทยสู่ความสำเร็จ