กรมพัฒน์ฯ รวมพลังร้านอาหาร ปรับเกมธุรกิจให้อยู่รอด หลังต้นทุนพุ่ง รับมือมาตรการการค้าระหว่างประเทศ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยให้สามารถรับมือกับความท้าทายรอบด้าน จัดอบรม ‘Restaurant Synergy รวมแก๊งคนทำร้านอาหาร’ เสริมศักยภาพเจ้าของร้านและผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารทั่วประเทศ ปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับธุรกิจร้านอาหารไทยให้แข็งแกร่งและยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ธุรกิจร้านอาหารถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากไทย สร้างงาน สร้างรายได้ และใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรท้องถิ่น แต่ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารอาจเผชิญแรงกดดันและความท้าทายจากกำลังซื้อผู้บริโภคและจำนวนนักท่องเที่ยวที่ชะลอตัว ขณะที่ต้นทุน วัตถุดิบ ค่าแรง และพลังงานที่สูงขึ้น รวมถึง ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลให้ต้นทุนผันผวนและซัพพลายเชนเปราะบาง โดยเฉพาะกับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและกลางที่มีศักยภาพรับความเสี่ยงต่ำ หากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นระบบอาจไปต่อไม่ได้
เพื่อบรรเทาความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจ และขับเคลื่อนนโยบาย “SME ต้องรอด” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยงานซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “Restaurant Synergy รวมแก๊งคนทำร้านอาหาร” เพื่อพัฒนาทักษะ และเป็นเวทีรวมพลังของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารทุกขนาดทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองในการประกอบธุรกิจ สร้างเครือข่ายพันธมิตร และร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจในภาพรวม ด้วยแนวคิด ‘Synergy’ หรือการสานพลังอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้และเครื่องมือที่สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เติบโตได้จริง พร้อมแนวคิดใหม่ในการบริหารจัดการร้านอาหารให้ยั่งยืน ทั้งด้านการตลาดออนไลน์ การบริหารต้นทุน และกลยุทธ์การสร้างฐานลูกค้าประจำ จากกูรูระดับแนวหน้าในธุรกิจอาหารและการตลาดออนไลน์มาติวเข้มให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร อาทิ หัวข้อ Clear Case ล้านปัญหาร้านอาหาร โดยคุณพรชัย นิตย์เมธาวงศ์ จากเพจเพื่อนแท้ร้านอาหาร และหัวข้อ พลิกธุรกิจให้โต ด้วยคอนเทนต์ คุณธีระฑัต หนูดำ เจ้าของเพจ “คยต Live ใดๆ ในโลกล้วนการตลาด” ที่มาชี้แนวทางสร้างแบรนด์ร้านอาหารบนโลกออนไลน์ด้วยคอนเทนต์ที่ทรงพลังแต่ใช้ต้นทุนต่ำ
กรมฯ มุ่งหวังให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแนวคิดใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการตลาด ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสร้างยอดขายได้อย่างก้าวกระโดด หลักสูตร Restaurant Synergy จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยเฉพาะรายย่อย ได้เรียนรู้ร่วมกัน เชื่อมโยงทรัพยากร และพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมพลังเครือข่ายธุรกิจร้านอาหารให้ “อยู่รอด และไปต่อได้” อย่างมั่นคง
“เราต้องการให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารได้รับแรงบันดาลใจ มุมมองใหม่ๆ และเครื่องมือที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อก้าวข้ามวิกฤตและเติบโตต่ออย่างยั่งยืน” อธิบดีอรมน กล่าวทิ้งท้าย
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568) มีนิติบุคคลคงอยู่ในธุรกิจร้านอาหาร จำนวน 25,542 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 1,652 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.92 จากปีก่อนหน้า มีทุนจดทะเบียน อยู่ที่ 141,137.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 6,766.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.04 จากปีก่อนหน้า โดยปี 2567 มีรายได้อยู่ที่ 331,731.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2566 และเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 86,883.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.48 จากปีก่อนหน้า ซึ่งกรมฯ ได้เห็นแนวโน้มการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารอย่างเต็มที่
ผู้ที่สนใจหลักสูตรอื่นๆ ของกองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2547 5985, Call Center 1570 และ www.dbd.go.th เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น