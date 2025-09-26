ITD หนุน SMEs ไทยใช้แอปฯ ITD Expert Anywheare ตัวช่วย “วิเคราะห์ วางแผน ลดต้นทุน” ติดปีก ผปก. ก้าวทันโลกการค้ายุคดิจิทัล

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD จัดงาน “เสริมแกร่ง SME สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้สมัยใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพให้สามารถยกระดับศักยภาพและต่อยอดธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งในเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้และเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ตั้งแต่การเข้าใจตลาดต่างประเทศ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การสร้างแบรนด์และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ
นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กล่าวว่า ผู้ประกอบการและกลุ่ม SMEs คือหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจประเทศไทย ด้วยจำนวนผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 3.2 ล้านราย หรือราว 85% ของตลาดแรงงาน ดังนั้น ITD จึงได้จัดงานเสริมแกร่ง SMEs สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้สมัยใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere เพื่อมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้เรียนรู้และต่อยอดศักยภาพของตนเอง ไม่ใช่เพียงการให้ข้อมูลการพัฒนาธุรกิจ แต่ยังสร้างเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพสามารถขยายโอกาสและสร้างความแข็งแกร่งในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน โดยการผนึกกำลังเพื่อรวมตัวของเหล่านักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ SMEs ที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้ธุรกิจไทยก้าวสู่การแข่งขันระดับโลกได้อย่างแท้จริง
สำหรับ ITD Expert Anywhere เป็นแพลตฟอร์มที่ ITD ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงที่ปรึกษาและข้อมูลสำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา เปรียบได้กับคลินิกเสมือนจริงให้คำปรึกษา ที่สามารถสมัครและเข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ไอทีอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสุขภาพทางธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์ และปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ การสร้างแบรนด์และขยายตลาด รวมถึงการปรับใช้เครื่องมือดิจิทัลและ AI เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ภายในงานยังมีเวทีเสวนาที่ถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จ เทคนิค และกลยุทธ์ที่จากผู้ประกอบการจริงและผู้เชี่ยวชาญภายใต้หัวข้อสุดพิเศษ อาทิ Passion to Profit : เปลี่ยนความหลงใหลให้กลายเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน โดย พ.อ.ดร.วิชิต ซ้ายเกล้า เจ้าของร้าน Chit Beer ที่เล่าถึงการวางแผนธุรกิจและการก้าวผ่านความท้าทายของ SMEs ไทย ต่อด้วยหัวข้อ “พลิกเกมธุรกิจ SMEs ด้วย Data & Tools พลังใกล้ตัวที่ใช้ได้จริง” โดยคุณณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน ที่ให้แนวทางการใช้เครื่องมือดิจิทัลและข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพลิกโฉมธุรกิจ ต่อเนื่องด้วยหัวข้อ Scale Up Culture : สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย ITD Expert Anywhere เพื่อการเติบโตที่ไม่สิ้นสุด โดยคุณภานุมาส เทพทอง รองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา หรือ ITD ที่จะอธิบายถึงการทำความรู้จักแอพพลิเคชั่น และพร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในการใช้งานแบบครบวงจร และต่อด้วยหัวข้อ “Reinvent & Expand: สูตรลับการแตกไลน์ธุรกิจให้ลูกค้าจดจำ” โดย คุณพีชญา สุขวิบูลย์ เจ้าของสุกี้พรศิริ และ FLAT MARBEL (อารีย์) จากสตรีทฟู้ดจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของผู้บริโภคในมุมกว้างพร้อมทั้งขยายสาขาที่เติบโตแบบก้าวกระโดด ต่อเนื่องด้วยหัวข้อ Future-Proof Finance : วางแผนการเงินให้ธุรกิจรับมือทุกวิกฤต โดยคุณกฤษฏิ์กุล ชุมแก้ว (แต๋ง) เจ้าของร้าน After Yum และ คุณธนพงค์ วงศ์ชินศรี เจ้าของธุรกิจร้านชาบูสัญชาติไทยชื่อดัง Penguin Eat Shabu และเป็นผู้ให้ความรู้ด้านธุรกิจร้านอาหารผ่านเพจ Torpenguin ที่มาแบ่งปันวิธีการนำข้อมูลธุรกิจมาวิเคราะห์ สร้างวิธีวางแผนการเงินให้ต่อยอดและมั่นคง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกหนึ่งไฮไลต์ คือ หัวข้อ AI Partner for SMEs: ผู้ช่วยอัจฉริยะที่เพิ่มเวลา ลดต้นทุน และสร้างโอกาส โดยคุณโชค วิศวโยธิน CEO, The Magic Wand AI และผู้ก่อตั้งกลุ่ม AI เพื่อธุรกิจและสังคม ที่มาเผยแนวทางการนำ AI มาใช้เสริมการบริหารธุรกิจ เพิ่มความคล่องตัว และสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการ
นอกจากเวทีเสวนาแล้ว นายภานุมาส เทพทอง รองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่างานนี้ยังมีการมอบรางวัล SME Inspiration Awards เพื่อประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ SMEs ต้นแบบในหลากหลายสาขา ได้แก่ สาขา Social Leadership Influencer สำหรับผู้ทรงอิทธิพลที่สร้างแรงบันดาลใจและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม สาขา Community Tourism Influencer สำหรับผู้ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสังคมอย่างยอดเยี่ยม สาขา Sustainable Community Business สำหรับ SMEs รางวัล SME ที่มีการสร้างผลกระทบทางสังคมที่ยั่งยืน โดยการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือชุมชนหรือสังคมในด้านต่าง ๆ สาขา Business Expansion Excellence สำหรับผู้ประกอบการที่สามารถขยายธุรกิจได้อย่างโดดเด่น สาขา Resilience and Adaptability สำหรับผู้ที่ปรับตัวจากอุปสรรคหรือวิกฤตการณ์และยังคงเติบโตได้อย่างยั่งยืน และยังมอบรางวัลให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) แพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere ได้แก่ สาขา ITD Trusted Expert และ ITD Performance Excellence Expert สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่สร้างคุณค่าและผลลัพธ์ชัดเจนต่อผู้ใช้แพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere
แพลตฟอร์ม “ITD Expert Anywhere” ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการรองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งล้วนต้องอาศัยการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่จำเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในโลกธุรกิจยุคใหม่ โดยแพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบให้มีบทบาทสำคัญใน 3 มิติหลัก ได้แก่ การยกระดับทักษะแรงงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเสริมความเข้มแข็งด้านกำลังคนในระยะยาว การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการปฏิรูปด้านนวัตกรรม และการส่งเสริมแนวทางธุรกิจที่ยั่งยืนผ่านแนวคิด Inclusive Business ซึ่งเชื่อมโยง SMEs เข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทขนาดใหญ่ ภายใต้กรอบแนวคิด ESG และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
“ด้วยเหตุนี้ การจัดสัมมนา ITD เสริมแกร่ง SME สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้สมัยใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere ในวันนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนแนวทางพัฒนา SMEs ไทยให้สามารถรับมือกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระดับสากล” นายสุภกิจ กล่าวสรุป
อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android หรือ ใช้งาน ITD Expert Anywhere ได้ทางเว็บไซต์ https://expertanywhere.itd.or.th/ และติดตามข้อมูลงาน เสริมแกร่ง SMEs สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้สมัยใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม ITD Expert Anywhere รวมถึงข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ของ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ได้ที่เว็บไซต์ www.itd.or.th หรือทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/itd.th
