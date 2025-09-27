“เสธ.เบิร์ด” เผยคลิปช่องลับบนภูมะเขือ เขมรใช้หลบภัย-แอบซุ่มยิงก่อนไทยบุกยึด หลังจบศึกกลิ่นศพโชย

“เสธ.เบิร์ด” เปิดคลิปช่องลับบนภูมะเขือ จุได้ราว 20 คน ทหารเขมรเคยใช้เป็นที่หลบภัยและแอบขึ้นมาซุ่มยิง และเป็นช่องทางหลบหนีช่วงไทยบุกยึด หลังสู้รบมีกลิ่นเหม็นโชยออกมา คาดมีศพติดอยู่หลายศพ แต่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้มาเก็บ
วันนี้(27 ก.ย.) ในเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/wanchana.sawasdee ของ พล.ต.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย มีการโพสต์วิดีโอคลิปช่องหลบภัยบนภูมะเขือที่ฝ่ายกัมพูชาทำไว้ พร้อมข้อความว่า “บนภูมะเขือ มีช่องหลบภัยและใช้เป็นที่แอบสำหรับซุ่มยิงได้ด้วย ภายในอยู่ได้ประมาณ 20 คน เป็นโพรงถ้ำธรรมชาติมีช่องออก 2 ช่องที่หน้าผาโดยเขมรทำทางขึ้นมาที่ช่อง 2 ช่องและเข้ามาในโพรง และทำบันไดทางขึ้นมวด้านบนโดยก่อกำแพงปูนเป็นปล่องสำหรับขึ้นมาบนยอดภู ถือว่าเป็นที่มั่นดัดแปลงที่แข็งแรงยากต่อการโจมตีจากภายนอก
“ดังนั้นการที่ทหารไทยเข้าตียึดภูมะเขือได้แบบเบ็ดเสร็จถือว่าเก่งมากจริงๆ และคาดว่า โพรงนี้เป็นช่องทางที่ทหารเขมรมุดลงเพื่อถอยหนีไปตอนที่ทหารไทยบุกขึ้นมายึด แม้จะเก็บศพทหารเขมรส่งกลับไปแล้ว แต่ช่วงนั้นยังได้กลิ่นศพเน่าอยู่ คาดว่าคงเสียชีวิตติดอยู่บริเวณหน้าผาจำนวนหนึ่งแต่ก็มากพอที่จะได้กลิ่นเน่าเหม็นโชยมา
“และถ้าถามว่าทางการเขมรมาเก็บศพกลับไปไหม ก็ตอบได้ว่า ไม่ได้มาเก็บและไม่คิดจะเก็บ แต่ที่กลิ่นศพหายไปคงหายไปเพราะเน่าเปื่อยและร่วงหล่นลงไปด้านล่างเป็นอาหารของนกแร้งและสัตว์ป่าตามสภาพ ป่านนี้คงเหลือแต่กระดูกและยากต่อการพิสูจน์อัตลักษณ์ น่าสงสารญาติพี่น้องของทหารเขมรที่ไม่มีโอกาสได้นำศพไปบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนา”