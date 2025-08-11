เขมรเห็นยัง! คลิปยันไทยยึด "ภูมะเขือ" พร้อมสภาพกระเช้าและสะพานถูกทำลาย

เพจดัง "Army Military Force" โพสต์คลิปยืนยัน! ทหารไทยยึดภูมะเขือ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบนชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมสภาพกระเช้าและสะพานที่เขมรสร้างขึ้นถูกทำลายเละ โดยระบุชัดเจนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของไทย และไม่ใช่ภาพ AI ตามที่ฝ่ายกัมพูชาอ้าง
วันนี้ (11 ส.ค.) เพจ "Army Military Force" ออกมาโพสต์คลิปยืนยันอีกครั้งว่าทหารไทยสามารถยึดภูมะเขือได้สำเร็จ ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นเนินเขาที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ตั้งอยู่บนแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ใกล้กับปราสาทพระวิหาร
โดยพื้นที่นี้เป็นจุดที่มีข้อพิพาทเรื่องพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชามาอย่างต่อเนื่อง และได้กลายเป็นพื้นที่ที่มีการปะทะกันอย่างดุเดือดระหว่างกองกำลังทหารของทั้งสองประเทศหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากฝ่ายที่สามารถยึดครองพื้นที่นี้ไว้ได้ จะมีชัยในเชิงยุทธศาสตร์ในการควบคุมชายแดนและเส้นทางสำคัญต่างๆ ทั้งนี้ ทางเพจได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ถ่ายโมยทหารไทยบริเวณยอดภูมะเขือพร้อมระบุข้อความว่า
"เขมรไม่ต้องเถียงกัน! ภูมะเขือเป็นของไทยและอยู่บนแผ่นดินไทย ตอนนี้ทหารไทยเข้ามายึดพื้นที่คืน หมดแล้ว ไม่ใช่ภาพ Ai ตามที่ IO เขมรเอาไปลงหลอกคนเขมรด้วยกัน"
นอกจากนี้ภายในคลิปวิดีโอ ยังมีการบอกถึงวันเวลาที่ถ่ายคลิปว่าเป็นวันที่ 10 ส.ค. 68 ทั้งกระเช้าและสะพานถูกทำลายเป็นที่เรียบร้อย