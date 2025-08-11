“เสธ.เบิร์ด” โพสต์คลิปโชว์ ยืนบนยอดภูมะเขือ ฝากบอกผู้นำเขมรหยุดโกหกประชาชนได้แล้ว

วันนี้(11 ส.ค.) พล.ต.วันชนะ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรมยุทธการทหาร และรองโฆษกกองทัพไทย ได้โพสต์คลิปใน Wanchana Sawasdee เป็นภาพวิดีโอที่ พล.ต.วันชนะ ขึ้นไปยืนบนภูมะเขือ วันทยาหัตถ์เคารพธงชาติไทย และดูสภาของกระเช้าขึ้นภูมะเขือที่ถูกระเบิดทำลายเรียบร้อยแล้ว ระพร้อมข้อความว่า “ฝากถึงผู้นำเขมรก่อนที่จะออกมาแหกปากแถลงโกหกขอให้แหกตาดูความจริงด้วย
“เรื่องโกหก ที่เขมรพยายามหลอกคนเขมรด้วยกันว่า ยอดภูมะเขือไทยยังยึดไม่ได้
เรื่องจริงคือ บนยอดมะเขือ ณ ปัจจุบัน ทหารไทยสามารถสถาปนาความมั่นคงได้อย่างสมบูรณ์แบบ 100% แล้ว
1.ได้ทำการทำลายบันไดทางขึ้นทั้งหมด
2.ได้ทำการวางลวดหนามหีบเพลงบริเวณขอบเขาโดยรอบเรียบร้อย
3.ตรวจพบระเบิดสังหารบุคคลจำนวนมาก
4.ทหารไทยได้ปักธงชาติไทยเหนือยอดภูมะเขือปลิวไสวเป็นสง่า
“ภูมิประเทศบนยอดภูมะเขือนี้ถือว่าเป็นชัยภูมิที่สำคัญได้เปรียบอย่างยิ่งทั้งการตรวจการและพื้นการยิง
“มองจากยอดภูออกไปทางเขมร ด้านซ้ายสามารถมองตรวจการณ์ได้ไกลถึงปราสาทพระวิหาร สามารถเห็นเส้นทางการส่งกำลังของเขมรได้อย่างชัดเจน ส่วนทางด้านหน้าและทางขวาก็เช่นเดียวกันสามารถตรวจเห็นเส้นทางการเคลื่อนย้ายของเขมรได้ทั้งหมด ภูมิประเทศบนยอดมะเขือนี้จึงถือว่าเป็นภูมิประเทศสำคัญที่เขมรก็อยากที่จะยึดกับคืนให้ได้” พล.ต.วันชนะ กล่าว