กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิด “กองทุนหทัยทิพย์” ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ พร้อมพระราชทานเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนเอาไว้ หวังช่วยทหารชายแดนไทย-กัมพูชาให้ปลอดภัย สนับสนุน “สร้างรั้ว-บังเกอร์”

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเปิดกองทุน ‘หทัยทิพย์’ พระราชทานเงิน 1 ล้านเป็นทุนตั้งต้น สร้าง ‘กำแพง-บังเกอร์’ ชายแดนไทย-กัมพูชา ผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมบริจาคสมทบทุน “กองทุนหทัยทิพย์” ได้ที่สำนักงาน “กองทุนหทัยทิพย์” ชั้น 1 อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2553-8618-19 หรือสมทบทุนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า ชื่อบัญชี “เงินกองทุนหทัยทิพย์” เลขบัญชี 229-4-29977-7
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ ไปยังศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเปิดโครงการ "กองทุนหทัยทิพย์" ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ ซึ่งตั้งขึ้นจากพระดำริฯ โดยทรงเป็นองค์ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ พร้อมกับพระราชทานเงิน 1 ล้านบาท สมทบ "กองทุนหทัยทิพย์" เพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ในการนี้ มีพระดำรัสถึงพระปณิธานในการจัดตั้งโครงการ "กองทุนหทัยทิพย์" ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์
โครงการ "กองทุนหทัยทิพย์" ตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการป้องกันและแก้ปัญหาอันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ความขัดแย้ง ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภยันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยแก่ประชาชน ให้การช่วยเหลือและแก้ไขเหตุการณ์อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคม ทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบันมีความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งถึงความปลอดภัยในกำลังพลแนวหน้าและประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดน จึงเห็นควรสนับสนุนการสร้างรั้วและบังเกอร์เป็นอันดับต้น
โอกาสนี้ พระราชทานเงินเป็นทุนตั้งต้นของ "กองทุนหทัยทิพย์" แก่คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธาน
จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ นำคณะบุคคลเฝ้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุน "กองทุนหทัยทิพย์"
ผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคสมทบฯ ได้ที่สำนักงาน "กองทุนหทัยทิพย์" ชั้น 1 อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2553-8618-19 หรือ บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า ชื่อบัญชี "เงินกองทุนหทัยทิพย์" เลขบัญชี 229-4-29977-7