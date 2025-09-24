ผู้ประกอบการน้ำตาลรายย่อยระส่ำ บริษัทน้ำตาลเบี้ยวหนี้ 3 ล้าน วอนหน่วยงานรัฐช่วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ได้รับโควตาการส่งอ้อยรายหนึ่งออกมาเปิดเผยถึงกรณีถูกโรงงานน้ำตาลค้างชำระหนี้มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท แม้จะมีการทวงถามและยื่นหนังสือ (Notice) ไปยังฝ่ายบริหารแล้ว แต่กลับไม่ได้รับการตอบสนองใดๆ บริษัทคู่กรณีนิ่งเฉยไม่เร่งดำเนินการชำระหนี้ หรือแสดงความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลกระทบโดยตรง เสียหายหนัก ทั้งด้านกระแสเงินสด และการดำเนินธุรกิจ
หากยังคงถูกเพิกเฉยจะดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งเรียกร้องให้สื่อมวลชน และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้ามาตรวจสอบและให้ความเป็นธรรม เราเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ตั้งใจทำธุรกิจสุจริต แต่กลับถูกบริษัทน้ำตาลเมินเฉยต่อภาระหนี้สิน ไม่เพียงกระทบเราเท่านั้น แต่ยังสะเทือนต่อระบบความเชื่อมั่นในวงการธุรกิจน้ำตาลไทยโดยรวม
เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนปัญหาการใช้ อำนาจของทุนใหญ่กดขี่ผู้ประกอบการรายเล็ก ที่อาจกลายเป็นบรรทัดฐานอันตรายในสังคมธุรกิจไทย หากไม่มีการบังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบอย่างจริงจัง