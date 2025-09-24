กต.เขมรตีมึน! อ้างชาวบ้านเปรยจันอยู่มาก่อน MOU43 ไทยไม่มีสิทธิขับไล่

สงครามน้ำลาย! กัมพูชาแถลงโต้ไทย ปมขับไล่ชาวบ้านเปรยจัน ลั่นพื้นที่ยังไม่ปักปันเขตแดน อย่าใช้กฎหมายกับชาวบ้าน
วันนี้ (24 ก.ย.) กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้กรณีที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่า ชาวบ้านเปรยจัน (บ้านหนองหญ้าแก้ว จังหวัดสระแก้ว) ได้บุกรุกดินแดนไทยเพื่อประท้วง ซึ่งนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายของไทย
ในแถลงการณ์ดังกล่าว กัมพูชาได้ชี้แจงเป็นข้อๆ โดยระบุว่า ประเทศไทยไม่สามารถอ้างสิทธิ์อธิปไตยหรือใช้กฎหมายภายในประเทศกับชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งยังไม่ได้กำหนดเขตแดนได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการตกลงหยุดยิงกัน พร้อมยืนยันว่าชาวกัมพูชาในหมู่บ้านเปรยจัน อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มานานแล้วก่อนที่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและกำหนดเขตแดนทางบกระหว่างกัมพูชาและไทยในปี พ.ศ. 2543 (MOU 2000) จะมีการลงนามเสียอีก
กัมพูชายังชี้แจงด้วยว่าการประท้วงของชาวบ้านเป็นการตอบโต้ที่ชอบธรรมต่อการที่พวกเขาถูกละเมิดทรัพย์สินและที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีการนำลวดหนามและสิ่งกีดขวางมาปิดกั้นทางเข้าออกบ้านเรือนและไร่นา นอกจากนี้ยังได้เปิดเผยว่าทีมเทคนิคของทั้งสองประเทศได้ตกลงกันเรื่องตำแหน่งของเสาหลักเขตแดนหมายเลข 43 แล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปสำหรับเสาหลักเขตแดนหมายเลข 42 ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเปรยจัน ดังนั้นการที่ไทยนำภาพกราฟิกมาอ้างอิงเพื่อยืนยันว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในเขตแดนไทยจึงเป็นความเข้าใจผิด
แถลงการณ์ยังกล่าวอีกว่า ในความเป็นจริงคนไทยก็ได้ทำการเกษตรบนพื้นที่ฝั่งกัมพูชามาเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของปัญหาชายแดนในส่วนนี้ กัมพูชาจึงเรียกร้องให้ไทยแก้ไขปัญหาผ่าน คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) แทนที่จะใช้กำลังในการบังคับขับไล่ชาวกัมพูชาออกจากบ้านเรือนและที่ดินของพวกเขา
กัมพูชายังระบุว่าได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อไทยหลายครั้งเรื่องการละเมิดชายแดนแต่ไม่เป็นผล และเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนให้ JBC เร่งรัดการปักปันเขตแดนให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประเทศไทยยึดมั่นตามเงื่อนไขการหยุดยิงอย่างจริงใจ โดยการ ยุติแผนการขับไล่ชาวกัมพูชา รวมถึงอนุญาตให้ผู้ที่ถูกขับไล่ออกไปแล้วได้กลับคืนสู่บ้านเรือนและที่ดินของตนเอง ในขณะที่รอให้กระบวนการปักปันเขตแดนของ JBC ดำเนินการให้เสร็จสิ้นต่อไป